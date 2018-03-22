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影／臉書個資外洩風波神隱5天 祖克伯出面承認有錯

2018-03-22 13:24聯合報 記者周辰陽╱即時報導

英國政治顧問公司「劍橋分析公司」被控不當取得與運用臉書用戶個資後，神隱5日的臉書創辦人兼執行長祖克伯21日終於打破沉默，在臉書頁面貼文並接受CNN獨家專訪，坦承臉書有錯，對此深感抱歉。

祖克伯指出，臉書有責任保護用戶的數據，如果他們沒有盡責，就不配服務用戶，身為創辦人的他必須為臉書發生的風波負起最終責任。劍橋分析公司事件嚴重破壞臉書與第三方及用戶的信任，他對此深感抱歉。祖克伯坦承，信任劍橋分析公司是個錯誤，他承諾受影響用戶都會收到告知，也願到國會作證，對於臉書應不應該受政府監管則還不確定。祖克伯說，他想要打造一個讓女兒可以感到驕傲的平台。臉書將記取教訓，改善平台與社群的安全。

媒體指出，根據心理學研究，臉書用戶每一次點讚都能用於人格側寫。英國金融時報舉例，像是高智商的人會「喜歡」捲捲薯(Curly fries)、也會點「讚」暴風雨，喜歡凱蒂貓的用戶心態較開放，但自覺性、隨和度與情緒穩定度低，可能更傾向民主黨政治觀點。劍橋分析公司的基礎就是運用類似技術，用特定的政治訊息精準投放給可能搖擺的選民。

儘管祖克伯終於公開表態，並且提出一系列的調查特定App與限制數據存取措施，卻似乎為時已晚。除公司市值暴跌約500億美元，也有美國用戶提出集體訴訟並發出刪除臉書運動( #DeleteFacebook)。祖克伯與營運長桑柏格多日神隱導致公司群龍無首，重新鼓動政府應該加強監管科技企業的聲浪。

媒體指出，臉書過去一年因為應對俄羅斯干預大選與假新聞不力而飽受批評，劍橋分析公司風波已經引來美國消保機關「聯邦貿易委員會」(FTC)與部份州檢察長調查，美國國會、英國與歐洲議會都要求祖克伯出席作證，臉書知道，他們未來將多方應戰。

臉書執行長祖克伯在劍橋分析公司風波神隱5天後終於出面，坦承有錯、並宣布一系列調查...
臉書執行長祖克伯在劍橋分析公司風波神隱5天後終於出面，坦承有錯、並宣布一系列調查與管制措施。路透
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