油價漲至六周高點；美元疲軟拉抬金屬行情

2018-03-22 08:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



石油價格攀升至六周來最高水平，因美國原油庫存一個月內首次下降，讓交易員們措手不及。現貨黃金出現五周以來的最大漲幅，Fed仍然預計今年累計升息三次，緩市場對於決策者今年可能更為急進的顧慮。倫敦金屬交易所鋅價上漲，因註 銷倉單成長且美元疲軟。

●原油：油價漲至六周高點 因美國原油庫存意外減少

紐約原油周三5月期貨價格上漲2.6%，結算價每桶65.17美元，為2月2日以來的最高水平。

美國能源資訊署（EIA）數據顯示，美國上周原油庫存減少262.2萬桶；接受彭博調查的分析師80%預計原油庫存成長。

倫敦ICE歐洲期貨交易所布侖特5月期貨上漲2.05美元，收於69.47美元。

●金價上漲 Fed重申今年累計升息三次不變

Fed周三結束政策會議後公佈升息25基點。並以經濟前景改善為由預計2019年和2020年的加息路徑將更為陡峭。不過決策者維持今年累計加息

三次的預期不變。

交易員們本來在期待「今年升息四次：結果並非如此，」Sprott Inc. 美國公司的高級投資組合經理Trey Reik在電話採訪中說，這就是黃金今天表現強勁的原因。

紐約時間下午2:48 ，現貨金價上漲1.3%至1,327.81每英兩美元，創下2月14日以來的最大漲幅。

●基本金屬：LME注銷倉單推高鋅價

倫敦時間下午5:51，LME鋅上漲1.4%，結算價每公噸3,249美元。LME銅上漲0.6%，結算價每公噸6,793美元，止步四連跌。