羅傑斯預告 貿易戰會讓美股下一波熊市無比慘烈

2018-03-22 07:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



知名投資人羅傑斯預言，美股下一個空頭走勢將是他一生中最慘烈的熊市，而這預測尚未考慮貿易戰的變數 。

今年75歲的Rogers Holdings Inc.董事長羅傑斯在莫斯科接受採訪時表示。「只因為債務的關係，下一個熊市將是我一生中最糟糕的一次，但是如果我們還遇到貿易戰，那麼情況將會比災難還慘。」「我極度地擔心。我讀了足夠多的歷史，經歷了足夠多的市場變化，所以知道貿易戰通常帶來災難。」

羅傑斯發表上述講話之際，彭博引述知情人士報導，美國總統川普計劃周四宣布就智慧財產權侵權行為而對中國商品徵收大約500億美元關稅。

「你覺得中國會無動於衷？」 羅傑斯說。「中國是美國農產品的巨大買家，所以顯而易見這是中國將會反擊的地方，因為這對川普先生的打擊最嚴重。不是美國民眾，而是川普，川普和他身邊的那些人，才是中國必須要打擊的。」

羅傑斯表示，在美國和歐洲股市接近歷史高點之際，他正在關注俄羅斯、中國、日本甚至越南的投資機會。他說，他周三買進了短期的俄羅斯本幣政府債券，原因是盧比穩定和高實際利率具有吸引力。他還投資了俄羅斯公司Qiwi Plc和Rosinter Restaurants Holding的股票。