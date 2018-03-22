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川普今將宣布對中國產品課徵關稅 傳規模達500億美元

2018-03-22 06:57經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

彭博引述知情人士報導，美國總統川普計畫周四宣布就智慧財產權侵權行為而對中國商品徵收大約500億美元關稅。

報導引述川普政府的一位官員指出，川普正考慮對100多種中國商品徵收關稅。這位官員說，上述關稅總額是基於美國對中國侵犯智慧財產權所造成的經濟損失的估計。

白宮發言人Raj Shah周三在電子郵件公告中表示：「明天總統將根據美國貿易代表署針對中國政府主導、扭曲市場的強迫、施壓和竊取美國技術及智慧財產權行為的301調查結果，宣布他決定採取的措施。」

川普去年指示美國貿易代表賴海哲針對中國竊取美國智慧財產權、強迫美國公司以技術轉讓換取市場准入的指控展開調查。

賴海哲周三證實，美國政府正在考慮關稅和限制中國投資等選擇。從沃爾瑪到亞馬遜在內的美國公司都警告說，對中國的大規模制裁可能會抬高消費者價格並打擊股市。

《華爾街日報》周三引述未具名知情人士的話報導說，如果川普實施大範圍關稅，中國會將予頭對準川普支持者居多的行業和州全面課徵關稅來反擊。

                                                                                       智慧財產權

賴海哲告訴國會議員：「我們認為，失去智慧財產權是一個非常嚴重的問題，而智慧財產權實際上是美國經濟最大的優勢所在，」「我們正（以一種不反映經濟基本面的方式）輸給中國。」

美國廣泛徵收關稅將考驗中國國家主席習近平的決心。到目前為止，中國政府對美國在貿易逆差問題上的抱怨表現得很有節制。中國外長本月表示，中國將對任何煽動貿易戰的企圖做出「正當和必要的」反應。

中國總理李克強周二表示，中國希望避免打貿易戰，還會全面放開製造業，不強制外國公司轉讓技術，將保護智慧財產權。

Lighthizer一直在根據《1974年貿易法》第301條的規定，調查中國智慧財產權問題。

美國眾議院籌款委員會主席、共和黨人Kevin Brady周三表示，「不加區分」對中國產品徵收關稅並非正確方法，在任何貿易行動之前應該徵詢公眾意見。他說：「這不是退讓，但要切中要害。」

官員透過，川普正考慮對100多種中國產品徵收關稅。美聯社
官員透過，川普正考慮對100多種中國產品徵收關稅。美聯社
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川普沃爾瑪習近平
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