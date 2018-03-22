美股掉頭收低 Fed如預期升息 公債殖利率卻走高

2018-03-22 06:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市收低，聯準會（Fed）在新任主席鮑威爾領導下的首次貨幣政策會議一如市場預期升息25個基點，並重申今年會再升息兩次。但美股終場因公債殖利率上揚而下跌。

道瓊工業指數在Fed宣布升息後一度上漲多達200點，但收盤轉跌0.2%，報24682.31點。標普500指數回吐盤中漲幅，收盤下跌0.2%，那斯達克綜合指數下跌0.3%，報7345.285點。

必需消費品類股下跌1.3%，而能源股上漲2.6%。

Fed維持今年總共升息三次的預測不變，鮑威爾在記者會也表示Fed試圖在升息的事上採取「中間」立場。

The Leuthold Group投資策略長 Jim Paulsen說：「美股最初反應是上漲，因為Fed對美國經濟很有信心。不過隨公債殖利率因預期更多升息而上揚，這心理又讓股市害怕。」美國10年期公債殖利率漲至2.901%。

因升息受益的金融股一度上漲，終場也小跌0.03%，對升息敏感的類股如公用設施業股跌0.4%，房地產股跌0.9%。

能源股大漲2.6%，原油價格因美國庫存銳減和中東供油可能不順而大漲。埃克森美孚漲1.4%，雪弗龍漲2.2%。

臉書漲0.7%，止住連二日頹勢。創辦人查克柏格發布新聞稿，為臉書不當使用個資坦承犯錯。

食品包裝業General Mills大跌8.8%，因預警原物料成本大增將影響獲利。Kellog跌4.0%，Campbell Soup跌2.2%。