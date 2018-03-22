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美庫存下降 國際油價走高

2018-03-22 06:02中央社 紐約21日綜合外電報導

由於美國原油庫存下降，以及中東供油可能出現干擾的憂慮揮之不去，國際油價21日走高作收。

法新社報導，紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價上漲1.63美元，以每桶65.17美元作收。

倫敦北海布倫特原油5月交割價上漲2.05美元，收在每桶69.47美元。

中東紐約油價
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