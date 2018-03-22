彭博評：鮑威爾當家的Fed 初步延續葉倫路線

2018-03-22 05:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



彭博資訊評論指出，聯準會（Fed）主席鮑威爾任內第一場貨幣決策會議釋出重要的訊息：延續前任主席葉倫任內的「漸進升息」政策路線。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）結束兩天貨幣政策會議後發布聲明，強調「進一步漸進調整」利率，延續葉倫最後一場會議的結論。此外，官員預測利率落點的「點狀圖」（dot-plot）仍維持年底前升息三次的展望，儘管從這些落點分布可看出有些官員認為今年可能升息四次。

由此看來，由鮑威爾掌舵的Fed，正持續踏在「漸進升息」的軌道上，至少目前看來是如此。

「點狀圖」顯示決策官員傾向在明、後年加快升息腳步，但今年則維持原定步調，一來是為了避免扼殺美國減稅可能刺激經濟成長加速的動能，二來則是避免造成殖利率曲線過度扁平化。

正式政策聲明所做的調整則相當直截了當。Fed決策官員承認，今年年初經濟成長有疲態，但強調「經濟展望近幾個月來已增強」，顯示不擔心年初的疲態會造成持久性的影響。這可能反映財政順風增強。最新的經濟預測上修今、明兩年的國內生產毛額（GDP）成長率預測，並小幅調高通膨預測。

儘管Fed對經濟展望更有信心，彭博經濟學家仍預期，基於日趨緊縮的金融情勢，包括Fed加速縮減資產負債表以及外國央行收回寬鬆措施，Fed今年仍可能只升息三次，第四次很可能延到明年初。

以下是這次Fed聲明和經濟預測要點：

• FOMC全體一致表決通過升息1碼，聯邦資金利率目標區間調高0.25個百分點，從1.25-1.50%上調為1.50%-1.75%。

• 聲明中對經濟評估的措辭略有調整，以反映最近消費者支出和企業投資減弱，對整體成長的描述從「紮實」下修為「溫和」；但另方面，對經濟展望的整體評估為最近已「增強」，並以「強勁的」就業成長和「低」失業率提供佐證。

• 聲明中對通膨的描述維持與前次會議相同。1月的聲明曾調整過，為的是反映年關交替時通膨預期出現改善的跡象，但在兩次FOMC會議期間，通膨數據幾乎文風不動，消費者調查和市場通膨預期亦然。

• Fed上修2018年GDP成長率預測，從2.5%上調至2.7%；2019年預估成長率從2.1%上修至2.4%；2020年的預估成長率維持2.0%不變。Fed據此預期今年失業率會降得更低，從原估的3.9%降到3.8%；明年失業率估為3.6%，也低於原估的3.9%；2020年失業率預測從4%下調至3.6%。更長期失業率也下修，從4.6%降至4.5%。

• 個人消費支出（PCE）物價指數預估在2020年升至2.1%，高於去年12月預估的2.0%。核心PCE物價指數預料到2019年和2020年都將升抵2.1%，高於原估的2.0%。

• 「點狀圖」顯示，多數決策官員認為2018年應升息三次，但也有多位官員預期升四次。至於明、後年利率走向，平均預測顯示升息步調將加快，明年升息三次、後年再升息兩次。這將把聯邦資金利率推升到高於Fed「中性利率」估計值（最新為2.9%，比之前估計的2.8%上調）。但明、後兩年的利率預測落點都不密集，意味中期利率軌跡仍有相當大的不確定性/彈性。

彭博資訊評論指出，「點狀圖」雖顯示Fed中期升息步調可能加快，但與其說這顯示鮑威爾領導的Fed遠比葉倫的Fed偏向鷹派，不如說是反映決策官員對經濟展望更有信心。這理當如此，畢竟美國經濟成長展望趨堅，失業率看來也將顯著下降。而只要經濟成長加速和失業率下滑產生的通膨壓力有限，鮑威爾主導的Fed仍可望延續緩步、漸進的升息路線。