鮑威爾：審慎考慮加開貨幣決策會後記者會

2018-03-22 04:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）主席鮑威爾表示，他正「審慎考慮」加開更多場貨幣政策會後記者會，比目前一年四次增加。

鮑威爾在他主持的首次記者會上說：「我尚未做出決定。」聯邦公開市場操作委員會（FOMC）稍早決議升息0.25個百分點。

鮑威爾說：「我的同事和我承諾儘可能清楚對外溝通。我希望審慎思考此事，確定沒人會把提高記者會的頻率當成一種政策路徑的訊號。」

FOMC一年開會八次，官員在其中的四次會議上準備發布經濟預測，並安排Fed主席在宣布最新貨幣決策的30分鐘後召開記者會。