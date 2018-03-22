鮑威爾：部分資產價格「偏高」，包括股價

2018-03-22 04:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）主席鮑威爾在貨幣決策會後記者會上表示，美股價位已偏高。

鮑威爾說：「在某些方面，資產價格相對於歷史標準已偏高。」他舉例說，股價就顯得偏高，但不動產並不屬此類。