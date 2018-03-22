親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臉書個資遭擅用
俄羅斯總統大選
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

經濟成長前景看好 Fed一如預期升息1碼

Fed經濟信心增強 預示明、後年升息路徑更陡

2018-03-22 03:09經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國聯準會（Fed）台北時間22日凌晨2時宣布升息1碼，並預期今年還會再升息兩次...
美國聯準會（Fed）台北時間22日凌晨2時宣布升息1碼，並預期今年還會再升息兩次，這也是Fed主席鮑威爾上任以來首次參與聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決策會議。 美聯社
分享
美國聯準會Fed）21日下午2時（台北時間22日凌晨2時）宣布升息1碼，並預期今年還會再升兩次，顯示有把握美國減稅和擴大政府支出將刺激經濟成長並拉抬通膨，導致未來加快貨幣政策緊縮腳步。

在Fed主席鮑威爾上任以來首次參與的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決策會議上，Fed表示通膨率在低於2%的目標多年後，終將走高，反映最近經濟成長動能增強。

Fed也小幅提高估計的長期「中性」利率（即貨幣政策既不會刺激、也不會減緩經濟的水準），從去年12月估計的2.8%提高到2.9%。

Fed在會後聲明中寫道：「近幾個月的經濟展望已增強。」官員並重申，通膨率「可望在未來數月走高，並回穩（在Fed的目標附近）」。

Fed官員預測，美國今年經濟成長率可達2.7%，高於12月預估的2.5%；明年預估成長率從2.1%上調至2.4%。Fed偏好的通膨指標，即個人消費支出（PCE）物價指數，預估在2018年底可望達到1.9%，與原先預期相同，2019年的通膨率可望達到2.1%，略高於Fed的2%目標。

決策官員對今年調高基準利率的步調看法不一。七位官員預測今年升息四次、每次調高1碼較適當，但有八人認為升息三次以內較妥當。

根據官員預測利率落點的「點狀圖」，Fed官員平均預期明年底聯邦資金利率水準為2.9%，暗示明年升息三次，比去年12月預測的兩次頻繁。他們也預測2020年利率將升到3.4%，比12月預估的3.1%來得高。

Fed通膨聯準會
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

經濟成長前景看好 美聯準會升息1碼

2018-03-22 02:01

鮑威爾：Fed利率政策尋求「中間立場」

2018-03-22 03:57

名家觀點／美築貿易壁壘 拿國安當掩護

2018-03-22 01:19

美元Libor飆 全球融資有壓

2018-03-22 00:51

非洲55國簽自貿區 WTO之後規模最大

2018-03-22 00:26

南韓專利申請量大增

2018-03-22 00:02

受最低薪資調漲影響 南韓24小時超商大減

2018-03-22 00:02

Google砸重金打擊假新聞

2018-03-22 00:02

美企執行長 薪酬創高

2018-03-22 00:02

世銀看黑色大陸 提三警訊

2018-03-22 00:02

AI犀利 從德拉基表情猜決策

2018-03-22 00:02

英薪資漲勢猛 升息機率高

2018-03-22 00:02

經理人談貿易戰...市場前景「頭號敵人」

2018-03-22 00:02

歐盟徵數位稅 訂三大要件

2018-03-22 00:02

MicroLED夯 台日韓廠布重兵

2018-03-22 00:02

日本新零售抬頭 衝擊便利店

2018-03-22 00:02

亞馬遜市值飆 美股第二高

2018-03-22 00:02

中資收購美企 川普拉高門檻

2018-03-22 00:02

Fed將升息 亞洲央行不跟進

2018-03-22 00:02

歷時三年 非洲55國組自貿區

2018-03-22 00:02

臉書落難 陸對手騰訊表現卻超好Q4獲利增98%

2018-03-21 23:35

太陽能關稅 美拒歐盟替代方案

2018-03-21 23:33

WTO列15項潛在貿易衝突 美中占3項

2018-03-21 23:31

澳賭場大亨以精神健康為由 閃辭皇冠董事

2018-03-21 16:02

川普用一條法規惹毛世界 台灣恐再陷金融危機？

2018-03-21 15:45

歐盟提徵營業稅 臉書、谷歌受影響

2018-03-21 14:28

Expedia旗下 Orbitz遭駭 88萬人個資外流

2018-03-21 14:26

研發WhatsApp賣臉書 艾克頓支持刪臉書

2018-03-21 14:20

2018年首度升息 聯準會料將作出宣布

2018-03-21 14:07

今年前2月 瓜地馬拉僑匯超過12.64億美元

2018-03-21 12:16

Fed升息在即 亞洲各國央行怎麼回應？

2018-03-21 12:16

G20承認需展開對話 貿易戰疑慮仍未除

2018-03-21 11:15

FedEx上季淨利增加 受益於經濟成長等因素

2018-03-21 11:11

歐盟擬課3%營業稅 鎖定美科技業者

2018-03-21 10:35

Uber自駕車撞死人 法律責任歸屬該歸誰？

2018-03-21 10:32

美商務部完成對南韓等五國碳鋼及合金鋼線材雙反調查

2018-03-21 10:21

亞股多數漲 日股假期休市

2018-03-21 10:07

個資遭濫用風暴 英美歐都要臉書給交代

2018-03-21 09:06

LINE子公司攻虛擬行動網路 引進軟銀資金

2018-03-21 09:02
看更多

熱門文章

大學生和阿爾卑斯山「呈直角」 超猛照片網路傳翻

2018-03-21 12:27

緬甸總統「想休息」了！今早宣布辭職

2018-03-21 13:27

陽光沙灘 加州人卻愛出走 因為被剝皮剝慘了…

2018-03-21 11:00

青春肉體勝金錢！70歲娶女大生 爺孫婚一年告吹

2018-03-21 09:41

鄰車斜停擋車位 男子火大拿出電鋸喬位子

2018-03-21 12:03

東京睽違32年發表3月大雪警報 現雪地櫻花奇景

2018-03-21 12:42

影／車主崩潰！警疑贓車 800萬法拉利瞬間變廢鐵

2018-03-21 11:07

太浮誇！東京品川車站女廁標示眼花撩亂 旅客傻眼

2018-03-21 11:48

【重磅快評】刻意不恭賀習近平 川普不如金正恩？

2018-03-21 12:34

霍金骨灰將放西敏寺 與牛頓達爾文為鄰

2018-03-21 05:53

關閉維修3年 瑞士重啟世界最老核電廠

2018-03-21 12:34

同事開玩笑「肛門灌氣」 男子體爆出血送醫不治

2018-03-21 16:16

母獅長出雄獅鬃毛之謎 動物園揭曉與腫瘤有關

2018-03-21 08:32

德州連續爆炸案嫌犯身分 確認為24歲白人男性康迪特

2018-03-21 22:10

看好聯準會升息 美股收揚

2018-03-21 04:27

油價帶動能源股攀升 美股三大指數全面收漲

2018-03-21 07:02

英空軍紅箭飛機墜毀 飛行員及時逃生 工程師身亡

2018-03-21 15:38

德州奧斯汀連環爆炸案兇嫌遭警方圍捕身亡

2018-03-21 17:01

經濟成長前景看好 美聯準會升息1碼

2018-03-22 02:01

中情局前局長：俄國恐握有川普把柄

2018-03-21 23:52

影／川普緋聞纏身 A片女星、玩伴女郎接連開告

2018-03-21 14:52

為何由他出任英國元首 查爾斯婉拒說明

2018-03-21 16:56

谷歌砸3億美元 打擊假新聞

2018-03-21 08:47

梅林的鬍子啊！ 初版哈利波特身價百萬 她花300就買到

2018-03-21 12:48

美銀員工向監管機關檢舉自家公司 三人共領2.4億元獎金

2018-03-21 16:42

2018年首度升息 聯準會料將作出宣布

2018-03-21 14:07

影／川普電賀普亭連任 對習近平不理不睬

2018-03-21 13:19

史上最大規模 奧地利總統、總理4月一起訪華

2018-03-21 19:45

美元漲至近三周高點 投資人靜待Fed利率會議

2018-03-21 07:51

臉書個資外洩 祖克柏政治潛力股掉漆

2018-03-21 10:11

劍橋分析濫用數據 臉書深感憤愾

2018-03-21 08:38

臉書資安門 分析公司執行長聲稱確實影響美國大選

2018-03-21 09:57

劍橋分析爆料者將赴美國會作證 祖克柏則避現身

2018-03-21 11:06

Fed利率決策的觀察重點

2018-03-21 17:52

以色列承認07年空襲敘核設施 原因是不想伊朗獲核武

2018-03-21 17:39

Fed升息在即 亞洲各國央行怎麼回應？

2018-03-21 12:16

臉書落難 陸對手騰訊表現卻超好Q4獲利增98%

2018-03-21 23:35

女色、金錢、栽贓…「劍橋分析」自曝選戰「暗黑兵法」

2018-03-21 13:37

國際油價 收盤大漲

2018-03-21 06:48

美貿易代表預告 川普近期將宣布「301調查」決定

2018-03-22 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top