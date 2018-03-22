Fed經濟信心增強 預示明、後年升息路徑更陡

2018-03-22 03:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）台北時間22日凌晨2時宣布升息1碼，並預期今年還會再升息兩次，這也是Fed主席鮑威爾上任以來首次參與聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決策會議。 美聯社 分享 facebook 美國聯準會（Fed）21日下午2時（台北時間22日凌晨2時）宣布升息1碼，並預期今年還會再升兩次，顯示有把握美國減稅和擴大政府支出將刺激經濟成長並拉抬通膨，導致未來加快貨幣政策緊縮腳步。

在Fed主席鮑威爾上任以來首次參與的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決策會議上，Fed表示通膨率在低於2%的目標多年後，終將走高，反映最近經濟成長動能增強。

Fed也小幅提高估計的長期「中性」利率（即貨幣政策既不會刺激、也不會減緩經濟的水準），從去年12月估計的2.8%提高到2.9%。

Fed在會後聲明中寫道：「近幾個月的經濟展望已增強。」官員並重申，通膨率「可望在未來數月走高，並回穩（在Fed的目標附近）」。

Fed官員預測，美國今年經濟成長率可達2.7%，高於12月預估的2.5%；明年預估成長率從2.1%上調至2.4%。Fed偏好的通膨指標，即個人消費支出（PCE）物價指數，預估在2018年底可望達到1.9%，與原先預期相同，2019年的通膨率可望達到2.1%，略高於Fed的2%目標。

決策官員對今年調高基準利率的步調看法不一。七位官員預測今年升息四次、每次調高1碼較適當，但有八人認為升息三次以內較妥當。

根據官員預測利率落點的「點狀圖」，Fed官員平均預期明年底聯邦資金利率水準為2.9%，暗示明年升息三次，比去年12月預測的兩次頻繁。他們也預測2020年利率將升到3.4%，比12月預估的3.1%來得高。