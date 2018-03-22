聯準會3月貨幣決策會後聲明全文

2018-03-22 02:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）於台北時間3月22日凌晨2時決議，將基準利率調高1碼，聯邦資金利率目標區間從1.25%-1.5%升到1.5-1.75%，以下為政策聲明全文：

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）1月會後收到的資訊顯示，勞動市場持續增強，且經濟景氣一直以溫和速度攀升。近幾個月的就業成長強勁，失業率也維持在低檔。最近的資料顯示，家庭支出和企業固定投資的成長率已比第4季的強勁數據趨緩。以12個月為基準，整體通膨率及食品與能源以外項目的通膨率仍持續低於2%。市場面的通膨補償指標近幾個月來已攀升，但仍處於低水準；依據統計調查的較長期通膨預期指標，整體而言變動不大。

本委員會為履行法定職責，尋求促進就業最大化與物價穩定。委員會預期，隨著貨幣政策立場進一步逐漸調整，經濟景氣將以溫和步伐擴張，而勞動市場情況仍將強勁。以12個月為基準的通膨率可望在未來數月走高，中期將回穩到委員會設定在2%的目標附近。經濟展望面臨的近期風險似乎大致平衡，但委員會正密切觀察通膨發展。

基於已實現的和預期的就業市場狀況和通膨，委員會決定調高聯邦資金利率的目標區間至1.5%至1.75%的水準。貨幣政策立場維持寬鬆，藉此支持強勁的勞動市場情況、以及通膨率持續朝2%回升。

決定未來調整聯邦資金利率的時機和規模時，委員會將評估已實現和預期中的經濟情況，相較於充分就業及2%通膨目標的進展。這項評估會把眾多資訊納入考量，包括勞動市場情況的指標、通膨壓力與通膨預期的指標，以及金融與國際發展的指數。委員會將審慎關注相對於對稱通膨目標的通膨實際和預期進展。委員會預期，經濟情況的演變將確定有必要進一步漸進調高聯邦資金利率；聯邦資金利率可能在一段時間內繼續低於預期中的長期水準。不過，聯邦資金利率的實際路徑，將取決於未來數據呈現的經濟展望。

投票贊成FOMC這次貨幣政策行動的成員為：主席鮑威爾、副主席杜雷、巴爾金、波斯提克、布蘭納德、梅斯特、夸利斯及威廉斯。