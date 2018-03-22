Fed維持今年升息三次預測 道瓊應聲漲250點

2018-03-22 02:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）21日升息1碼，仍維持今年升息三次的預測，決策官員並調高對今、明兩年的經濟成長預測。美股應聲上漲，道瓊工業指數大漲250點至24,977.65點，美元指數下挫0.26%至90.139。