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Fed維持今年升息三次預測 道瓊應聲漲250點

2018-03-22 02:10經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國聯準會Fed）21日升息1碼，仍維持今年升息三次的預測，決策官員並調高對今、明兩年的經濟成長預測。美股應聲上漲，道瓊工業指數大漲250點至24,977.65點，美元指數下挫0.26%至90.139。

聯準會美股Fed
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