美聯準會升息1碼

2018-03-22 02:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）於台北時間22日凌晨2時結束兩天會議後發布最新貨幣決策聲明，一如市場預期宣布升息1碼，聯邦資金利率目標區間從1.25%-1.5%調高到1.5%-1.75%，是今年來首次升息，也是2015年底以來第六次升息。

Fed主席鮑威爾將在2時30分舉行他2月初上任以來首次貨幣決策會後記者會，市場投資人將緊盯鮑威爾的發言，找尋Fed今年是否加快升息腳步的蛛絲馬跡。