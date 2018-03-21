大摩：比特幣走勢和20年前網路泡沫如出一轍

2018-03-21 19:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林昀嫻 ╱即時報導



摩根士丹利最新的研究報告顯示，目前比特幣的走勢和20年前那斯達克綜合指數在網路泡沫時期（dot-com bubble）到達巔峰的情況非常相像，但發展的速度更快。

財經網站CNBC報導，大摩在給客戶的報告中表示，比特幣在漲勢最「猛烈」的時期，和那斯達克在2000年的盛況如出一轍，漲幅都介於250%至280%，之後才墜入熊市。

但大摩策略師莎阿（Sheena Shah）指出，「比特幣飆出上述漲幅的速度，卻是那斯達克的約15倍」。比特幣在價格和交易量上的波動，可能重演那斯達克的歷史。

莎阿指出，數位貨幣落入熊市並非新鮮事，比特幣自2009年出現以來，已四度墜入熊市，跌幅介於28%至92%。Coindesk的資料顯示，比特幣曾於去年12月攀抵近2萬美元的巔峰，又於今年2月跌至7,000美元的低點，兩者價值相差約70%。

比特幣價格這四次步入熊市的平均跌幅介於45%至50%，和那斯達克18年前的走勢雷同。那斯達克2000年起五度落入熊市，平均跌幅約44%。