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大摩：比特幣走勢和20年前網路泡沫如出一轍

2018-03-21 19:06經濟日報 記者林昀嫻╱即時報導

摩根士丹利最新的研究報告顯示，目前比特幣的走勢和20年前那斯達克綜合指數在網路泡沫時期（dot-com bubble）到達巔峰的情況非常相像，但發展的速度更快。

財經網站CNBC報導，大摩在給客戶的報告中表示，比特幣在漲勢最「猛烈」的時期，和那斯達克在2000年的盛況如出一轍，漲幅都介於250%至280%，之後才墜入熊市。

但大摩策略師莎阿（Sheena Shah）指出，「比特幣飆出上述漲幅的速度，卻是那斯達克的約15倍」。比特幣在價格和交易量上的波動，可能重演那斯達克的歷史。

莎阿指出，數位貨幣落入熊市並非新鮮事，比特幣自2009年出現以來，已四度墜入熊市，跌幅介於28%至92%。Coindesk的資料顯示，比特幣曾於去年12月攀抵近2萬美元的巔峰，又於今年2月跌至7,000美元的低點，兩者價值相差約70%。

比特幣價格這四次步入熊市的平均跌幅介於45%至50%，和那斯達克18年前的走勢雷同。那斯達克2000年起五度落入熊市，平均跌幅約44%。

交易量也是另一項警訊，從去年12月以來，比特幣交易量已跳增近300%，但每次落入熊市前的那一波大漲，交易量都會大跌。莎阿說：「比特幣和那斯達克在大漲前，都會先有交易量大跌的情況。因此交易量增加並不代表愈來愈多投資人進場，反而是要急著賣出。」

大摩策略師莎阿（Sheena Shah）指出，「比特幣飆出上述漲幅的速度，卻比那...
大摩策略師莎阿（Sheena Shah）指出，「比特幣飆出上述漲幅的速度，卻比那斯達克快上約14倍」。比特幣交易量的價格波動和類似走勢，可能有如那斯達克的歷史重演。（路透）
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