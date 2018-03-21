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Expedia旗下 Orbitz遭駭 88萬人個資外流

2018-03-21 14:26世界日報 編譯馬永慶／綜合20日電

旅遊公司「Expedia Inc.」旗下的Orbitz網站20日透露，該網站發現用戶資料可能外洩事件，影響透過其舊網站或搭檔的平台預訂旅遊行程的數以十萬計的客戶。

華爾街日報」報導，Orbitz沒有披露哪些生意搭檔受資料失竊影響，但美國運通公司說，透過Orbitz的代表和Amextravel.com網站預訂的人受到這次網路攻擊影響。

Orbitz說，事件估計影響約88萬張信用卡。

它說，在調查該網站的舊平台時，發現駭客可能在去年底查看過用戶的資料，現正努力通知可能受影響的人，新的Orbitz.com不受影響。

駭客可能查看過在2016年1月至去年12月期間的預訂資料，包括客戶的生日、地址、姓名和信用卡等個資。

該公司說，迄今沒有證據顯示護照或旅遊行程資料曾被查看，這些資料不包含美國客戶的社會安全號碼。

美國運通說，該公司的全球商務旅行和管理信用卡帳戶的網站並未受到這次的攻擊影響。

Orbitz是否有任何數據失竊，目前尚不清楚，但該公司已向受影響的客戶免費提供信用監控。

近年來多家公司的消費者敏感訊息被駭，Orbitz只是最近受影響的公司。在亞馬遜(Amazon)和全食超市(Whole Foods Market)等大公司被駭後，國會開始推動更嚴格的法律，規定企業必須報告可能的被駭事件。

駭客華爾街護照

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