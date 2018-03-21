台股ADR漲跌互見 台積電漲0.5%

2018-03-21 08:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



在紐約掛牌台灣企業周二漲跌互見，台積電漲0.52%。美國科技股下滑，但能源股推升大盤收高；道瓊工業指數收漲116.36點或0.47%，報24,727.27點；台灣加權股價指數周二收跌0.33%，收在11,010.84點。

以下是台股ADR各股當天收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光 ASX 7.21 +0.00

友達 AUO 4.79 +1.27

中華電 CHT 37.50 -0.21

矽品 SPIL 8.58 +0.12

台積電 TSM 44.83 +0.52

聯電 UMC 2.60 +0.39

資料來源：彭博資訊