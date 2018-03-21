金價走低 市場預期Fed升息在即；油價因中東局勢上漲

2018-03-21 08:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周二攀升至三周高點，因中東緊張局勢和委內瑞拉產量可能進一步下滑。金價下跌，因美元走強，投資人等待美國聯準會（Fed）利率會議。

油價寫下3月9日以來最大單日漲幅，5月布侖特原油期貨上漲1.37美元或2.07%，結算價報每桶67.42美元。西德州原油期貨升1.34美元或2.2%，結算價報每桶63.40美元。

沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼20日訪美並會見美國總統川普，將要求美國對伊朗採取更強硬政策，推升中東緊張局勢，加上委內瑞拉產油量可能進一步下滑，帶動國際油價上漲。

美國石油協會（API）資料顯示，上周美國原油庫存意外減少，油價漲幅進一步擴大。

金價周二下跌，因美元走強，投資人等待Fed決策，市場預期Fed將進行今年第一次升息。美國升息料將推升公債值利率和美元，降低黃金的吸引力。

黃金現貨下跌0.3%，報每英兩1,312.16美元。美國4月黃金期貨收跌5.90美元或0.5%，報每英兩1,311.9美元。

U.S. Bank Wealth Management高級投資策略師Rob Haworth 說：「所有人都在關注今年的點陣圖，市場已經消化了三次升息的預期。」