美元漲至近三周高點 投資人靜待Fed利率會議

2018-03-21 07:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元兌一籃子主要貨幣周二升至近三周高點，投資人等待美國聯準會（Fed）決策會議，從中尋找美國經濟展望和今年升息次數的新線索。

投資人密切關注Fed對經濟的最新看法，以及鮑威爾上任以來首場記者會。市場普遍認為Fed將在本次會議升息，預期將把指標利率區間上調25個基點，至1.50-1.75%。

OANDA高級匯市分析師Alfon so Esparza說：「除了鮑威爾的首次記者會外，其他結果基本上已成定局。」BK Asset Management匯市策略部門董事總經理Boris Schlossberg則說：「在Fed決議前，美元處於觀望模式，所有人都在等待點陣圖和記者會的基調。」

DXY美元指數升0.613點或0.68%，報90.378，一度觸及3月1日來最高的90.397。

日本央行副總裁雨宮正佳稱，需堅持寬鬆貨幣政策已支撐經濟；消息傳出後，美元兌日圓從周一的跌勢中反彈，紐約尾盤升0.35%，報106.45日圓。

歐元兌美元下挫，因德國智庫ZEW調查報告顯示，3月經濟景氣指數從前月的正17.8降至 正5.1。歐元兌美元跌0.68%，報1.2249美元。