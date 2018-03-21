G20財長會 美捍衛關稅 各國稱需進行更多對話

2018-03-21 07:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



G20財經領袖反對保護主義，敦促就貿易進一步對話。 路透 分享 facebook 全球財經領袖周二表示反對保護主義，並敦促就貿易進一步對話，但未消除貿易戰威脅。各國強調國際貿易的重要性，並示警快速貨幣緊縮和地緣政治緊張，可能削弱2010年以來最廣泛的全球經濟成長。

G20財長會議正值關鍵時刻，因為美國總統川普開始履行平衡美國貿易的競選承諾。G20財長和央行官員把貿易遭破壞視為經濟成長風險，並在聲明中表示：「強勁的基本面、穩健的政策和有彈性的國際貨幣體系，對匯率的穩定以及強勁、可持續經濟和投資成長至關重要。」

G20在全球貿易中占比75%，在全球國內生產毛額（GDP）中占比達85%。此次會議各方逕自宣讀聲明，沒有進行辯論，只表示支持2017年關於貿易的聲明，並稱需要進行更多對話和行動；「我們重申漢堡峰會在貿易方面的結論，並認識到需要進行更多對話和行動。我們正努力加強貿易對我們經濟的貢獻。」

美國財長米努勤則明確表示，美方徵收關稅的做法是合法的防禦；他指出：「我們需要為美國的利益做好行動準備，也為了捍衛自由、公平和互惠的貿易，貿易戰風險必然存在，但總統曾說美國不怕貿易戰，因為我們的市場、經濟規模龐大，且有高額貿易逆差。」

歐洲官員稱，貿易戰沒有贏家，G20共同支持「多邊主義」，意指在世界貿易組織（WTO）框架內透過談判解決爭議。