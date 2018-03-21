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國際油價 收盤大漲

2018-03-21 06:48中央社 紐約20日綜合外電報導

國際油價今天收盤大漲。

法新社報導，紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價大漲1.34美元，以每桶63.40美元作收。

倫敦北海布倫特原油5月交割價大漲1.37美元，收在每桶67.42美元。

紐約油價倫敦

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