Fed做出重要政策決定前 歐股收高

2018-03-21 02:28 中央社 倫敦20日綜合外電報導



在美國聯邦準備理事會（Fed）召開貨幣政策會議，做出重要決定前，投資人審慎應對，不過全球股市都上揚，歐股今天也收高。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數上揚0.3%，以7061.27點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚0.7%，收在12307.33點。

巴黎CAC 40指數上揚0.6%，收5252.43點。