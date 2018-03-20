川普關稅即將生效 CNBC：對歐洲盟友傷害恐大過對陸

2018-03-20 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普一再指責中國大陸在貿易上占美國便宜，而他針對進口鋼鋁課稅的命令即將於23日生效，但他單方面採取的徵收鋼鐵關稅舉措，對歐洲親密盟友的傷害恐大過對大陸。

美國財經媒體CNBC報導，去年歐盟出口至美國的鋼鐵量高達530萬公噸，僅次加拿大。若以美元計算，歐盟是美國進口鋼鐵最大來源國，進口額高達66億美元，而中國出口至美國鋼鐵量因遭重罰而逐年遞減，去年出口額僅10億美元。

報導指出，由於川普長期以來對於德國對美國的高額順差多所抱怨，且德國是美國進口鋼鐵最大來源地，因此川普恐不會給歐盟帶來喘息的機會。此外，由於歐盟出口到美國的鋼鐵量較大，因此遭川普課徵的關稅也將較多。

歐盟主要鋼鐵遊說組織Eurofer估計，川普關稅在歐洲造成的直接損失為2萬份工作職缺，間接損失工作更高達14萬份。

不過，歐盟日前雖表示準備課徵25%報復性關稅來反制美國，且將告上世界貿易組織，而川普也回嗆要對歐洲進口汽車課徵關稅，但儘管雙方都發表強硬言論，有跡象卻顯示雙方可能會妥協。

美國商務部長羅斯試圖安撫美國盟友，並告訴CNBC說，白宮並沒有試圖用關稅炸毀世界。「我們不是在尋找貿易戰。我們將跟盟友建立通情達理的關係。」

德國經長阿特麥爾（Peter Altmaier）與歐盟貿易專員馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）本周將赴華府說服川普提供歐盟28國免除關稅措施，但由於川普曾明確表示，只有美國「真正的朋友」才能避免關稅，因此川普是否認為歐盟是「真正的朋友」，目前尚不清楚。