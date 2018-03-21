美對陸貿易施壓 雙向出擊

美國總統川普要求白宮幕僚對規模600億美元的中國進口品課徵關稅。 美聯社 分享 facebook 為擴大對中國貿易政策施壓，美國政府將「雙管齊下」，一是要求盟國與美國一致反擊中國的貿易政策，作為豁免進口鋼鋁國安關稅的條件，另一則是將於本周五之前，宣布對多達600億美元的中國進口產品課徵關稅，目標鎖定在科技、通訊及知識財產權領域。

彭博資訊報導，一名歐洲官員指出，美國貿易代表賴海哲在與各國談判國安關稅的豁免措施時，提出五項交換條件：把對美出口鋼鐵與鋁材的數量限制在2017年的水準、積極因應中國各種扭曲貿易的政策、在20國集團（G20）全球鋼鐵論壇上更積極與美國合作、與美國合作在世界貿易組織（WTO）控訴中國的行為，以及加強與美國的安全合作。

歐盟表示，若其鋼鋁產品能豁免於美國的進口關稅，將積極支持美國對抗全球鋼鐵產能過剩的努力。日本則說，日本鋼鋁產品「很有希望」能豁免於這項國安關稅。

與此同時，彭博資訊與路透都報導，美國本周五之前將宣布對多達600億美元的中國進口品課徵關稅，以懲罰中國遭指控竊取美國企業智財權的作為。

知情人士透露，美國課稅對象主要針對資訊科技、消費電子、電訊以及其他受惠於美國智財權的產品，但確切規模和品項也可能更動，範圍也可能擴及服飾與鞋子等消費產品，品項數量最後可能達到100項。

華盛頓郵報報導，官員透露，白宮幕僚原本向美國總統川普提出對規模300億美元的中國進口品課徵關稅，但川普要求幕僚擴增規模一倍。