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美對陸貿易施壓 雙向出擊

2018-03-21 01:04經濟日報 編譯任中原劉忠勇／綜合外電

美國總統川普要求白宮幕僚對規模600億美元的中國進口品課徵關稅。 美聯社
美國總統川普要求白宮幕僚對規模600億美元的中國進口品課徵關稅。 美聯社
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為擴大對中國貿易政策施壓，美國政府將「雙管齊下」，一是要求盟國與美國一致反擊中國的貿易政策，作為豁免進口鋼鋁國安關稅的條件，另一則是將於本周五之前，宣布對多達600億美元的中國進口產品課徵關稅，目標鎖定在科技、通訊及知識財產權領域。

彭博資訊報導，一名歐洲官員指出，美國貿易代表賴海哲在與各國談判國安關稅的豁免措施時，提出五項交換條件：把對美出口鋼鐵與鋁材的數量限制在2017年的水準、積極因應中國各種扭曲貿易的政策、在20國集團（G20）全球鋼鐵論壇上更積極與美國合作、與美國合作在世界貿易組織（WTO）控訴中國的行為，以及加強與美國的安全合作。

歐盟表示，若其鋼鋁產品能豁免於美國的進口關稅，將積極支持美國對抗全球鋼鐵產能過剩的努力。日本則說，日本鋼鋁產品「很有希望」能豁免於這項國安關稅。

與此同時，彭博資訊與路透都報導，美國本周五之前將宣布對多達600億美元的中國進口品課徵關稅，以懲罰中國遭指控竊取美國企業智財權的作為。

知情人士透露，美國課稅對象主要針對資訊科技、消費電子、電訊以及其他受惠於美國智財權的產品，但確切規模和品項也可能更動，範圍也可能擴及服飾與鞋子等消費產品，品項數量最後可能達到100項。

華盛頓郵報報導，官員透露，白宮幕僚原本向美國總統川普提出對規模300億美元的中國進口品課徵關稅，但川普要求幕僚擴增規模一倍。

美國最近的一連串舉動將考驗中國國家主席習近平，因中國政府迄今都還算節制回應川普不斷抱怨的美國對中國貿易逆差太大，而未宣布實際報復行動，讓外界憂心的美中貿易大戰迄未爆發。

美國本周重要貿易議程 圖／經濟日報提供
美國本周重要貿易議程 圖／經濟日報提供
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國安川普華盛頓郵報

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