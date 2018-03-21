親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臉書個資遭擅用
俄羅斯總統大選
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

彭博資訊專欄／美隱形干預匯市…一石二鳥

2018-03-21 01:15經濟日報 英格蘭德（Steven Englander）

美國財政部一直以增發短債、減發長債的「扭轉操作」，對美元匯率進行「隱形式干預」，對美元造成下壓。

財政部以短債代替長債的操作相當明顯。從去年8月以來財政部增發的各年期債券中，1年期以下的國庫券占63%；同期未償還債券中，國庫券比率也由14%上升到16%。

財政部增發短債的動機非常明顯。由於3個月期國庫券的殖利率比7年及10年期公債低100個基點，更比30年期公債低約125點，因此多發短債能少付利息，何樂不為？

但短債供給增加，殖利率又偏低，要想吸引外國央行及其他外資買進，財政部就須讓美元貶值以使美債折價；現在把美元匯率壓低到偏離基本面的低檔，則未來美元升值的機率便相對較大。以此為誘因，才能為新增的低殖利率短債找到外國買主。

我稱這種做法為「隱形式干預」。財政部雖未真正進入匯市買賣，但卻為美元貶值創造條件，因為美元必須貶值，才能為低殖利率美債創造需求。

換言之，由於財政部增發公債，投資人會要求財政部提供一些「折扣」誘因才願意買進，而這些折扣將反映在債券價格較低（殖利率較高），及／或美元匯率偏低上。但因聯準會Fed）採取漸進升息政策，殖利率無法上升太多，「折扣」便完全來自美元匯率偏低。

這也使匯率與利率的傳統關聯性斷鏈。匯率與利率的標準關聯性是「正相關」，而利率常反映市場對Fed政策的預期，因此當Fed升息，且國內、外對美債需求增加時，美元便會升值。

然而，現在投資人更關注美債供給增加，及Fed既升息、又縮表，因此對美債需求下降，也使美國更須靠外國儲蓄挹注國內債務。美元貶值雖能使外資覺得美債相對便宜，但問題在於美元到底要弱到何種程度，風險─報酬格局才足以吸引外國儲蓄流入？

財政部的做法顯然是「我們會持續壓低美元，直到能吸引足夠的外資來買進短債為止」。而且這套公債控管政策其實是一石二鳥：既能使利息負擔減輕，也能使經濟得到美元偏低的好處。

（作者Steven Englander是彭博視角專欄作家／編譯任中原）

Fed外資聯準會

相關新聞

Uber自駕車 在美亞歷桑納州撞死人

2018-03-20 23:50

拉攏盟國、課稅…美國靠這兩招 施壓陸貿易

2018-03-20 23:30

G20公報草案：加密貨幣非貨幣 是資產

2018-03-20 23:30

專家看美國科技股 有望反彈

2018-03-21 01:03

美對陸貿易施壓 雙向出擊

2018-03-21 01:04

基金管理費 降到谷底

2018-03-21 01:03

加密幣交易收益 可能要稅

2018-03-21 01:03

英推全球FinTech監理沙盒

2018-03-21 01:03

美元狹幅波動 投資新挑戰

2018-03-21 01:03

黃金ETF持有量 五年新高

2018-03-21 01:03

中東緊張升高 油價上揚

2018-03-21 01:03

自駕車防撞破功 商業化腳步放慢

2018-03-21 00:25

突發行為來不及反應 自駕車發展蒙陰影

2018-03-20 23:53

川普關稅即將生效 CNBC：對歐洲盟友傷害恐大過對陸

2018-03-20 23:38

日部分鋼鋁品 有望豁免美關稅

2018-03-20 23:30

自駕車撞死人 警長看影帶：任何車都可能撞上

2018-03-20 16:37

臉書洩個資恐罰58兆、自駕車撞死人 拖垮美股

2018-03-20 14:32

誰說女人不能勝任高科技？保加利亞一半是她們的天下

2018-03-20 14:20

自駕車搶上路 美運輸部對安全還未規範

2018-03-20 14:19

自駕車首次出人命 全球政府監管恐趨嚴

2018-03-20 14:18

無人駕駛公司為何愛在鳳凰城試車 李開復點出原因

2018-03-20 13:57

影／自駕車首傳撞死人 Uber暫停北美測試

2018-03-20 13:28

Uber死亡車禍 恐衝擊自駕車技術前景

2018-03-20 13:08

自駕車致命車禍 警方初步調查：「Uber可能沒錯」

2018-03-20 12:47

川普周五公布對中國實施600億美元關稅 可能還有轉圜？

2018-03-20 12:27

昨報花開明下雪 日本春分冷如冬至

2018-03-20 11:53

亞利桑那州大開自駕車測試之門 今釀悲劇

2018-03-20 11:26

世界最大無印良品開幕 首創鮮食專區店內解剖黑鮪魚

2018-03-20 08:18

全球首例自駕車撞死行人！ Uber暫停北美測試計畫

2018-03-20 07:55

監管疑慮重挫科技股 標普、那指創近六周來最大跌幅

2018-03-20 06:54

華郵：川普最遲周五對中國實施600億美元關稅

2018-03-20 06:18

臉書醜聞+川普推特 美股重挫

2018-03-20 04:53

亞馬遜無人店 火熱

2018-03-20 00:35

杏仁需求夯 哈佛也押注

2018-03-20 00:35

Google搶「哪裡買」商機

2018-03-20 00:35

金融不穩定種子 正在萌芽

2018-03-20 00:35

美國短債殖利率 衝十年新高

2018-03-20 00:35

FSB看虛擬幣 暫不危及金融

2018-03-20 00:29

ECB傳討論升息 歐元翻紅

2018-03-20 00:29
看更多

熱門文章

通話時邊充電…Nokia手機爆炸 18歲女被炸死

2018-03-20 09:21

自駕車發生首宗撞死人事故 晶片股大跌

2018-03-20 07:03

監管疑慮重挫科技股 標普、那指創近六周來最大跌幅

2018-03-20 06:54

全球首例自駕車撞死行人！ Uber暫停北美測試計畫

2018-03-20 07:55

外交官大忌！犯了天條 24小時就滾蛋

2018-03-20 11:00

自駕車撞死人 警長看影帶：任何車都可能撞上

2018-03-20 16:37

大失血！臉書洩漏個資恐罰58兆 祖克柏身價也暴跌

2018-03-20 09:55

燒煤惹禍！蒙古首都PM2.5今年初飆到3320

2018-03-20 08:25

eBay上挖到寶！ 英男花300台幣買到價值8200萬的19世紀舊照

2018-03-20 10:21

「慾望城市」米蘭達競選紐約州長 有望成首位同志女州長

2018-03-20 07:54

臉書醜聞+川普推特 美股重挫

2018-03-20 04:53

「抓住你的心魔」紅髮天才揭發劍橋分析操弄人心

2018-03-20 14:38

滑翔傘空中相撞 女子失去平衡墜落身亡

2018-03-20 09:40

自駕車致命車禍 警方初步調查：「Uber可能沒錯」

2018-03-20 12:47

濫用臉書個資的劍橋分析CEO：可安排仙人跳助選

2018-03-20 11:20

華郵：川普最遲周五對中國實施600億美元關稅

2018-03-20 06:18

5000萬臉書用戶個資究竟如何被劍橋分析公司濫用？

2018-03-20 12:01

世界最大無印良品開幕 首創鮮食專區店內解剖黑鮪魚

2018-03-20 08:18

死線到仍拒不回應！英國放大絕搜查劍橋分析公司

2018-03-20 12:38

《慾望城市》女星尼克森 推特宣布參選紐約州長

2018-03-20 04:18

馬里蘭州高中傳槍響！已知2傷 槍手亡

2018-03-21 00:01

臉書5000萬個資疑遭擅用 被爆早知情

2018-03-20 09:06

色誘…賄賂 利用臉書的資料分析公司不只靠個資

2018-03-20 09:43

矽膠娃娃妓院惹議 法國經營者：我只是出租玩具

2018-03-20 22:12

全球知名瓶裝水含塑膠微粒 歐盟要廠商負責

2018-03-20 22:26

影／劍橋分析爆料者 稱前東家把假新聞玩到極致

2018-03-20 17:54

影／快絕種了！全球僅存雄性北非白犀牛遭安樂死

2018-03-20 17:14

9歲弟搶不到遊戲控制器 竟開槍射殺姊姊

2018-03-20 14:55

無人駕駛公司為何愛在鳳凰城試車 李開復點出原因

2018-03-20 13:57

川普周五公布對中國實施600億美元關稅 可能還有轉圜？

2018-03-20 12:27

全球城市生活品質 維也納9連霸台北84名

2018-03-20 10:48

誰說女人不能勝任高科技？保加利亞一半是她們的天下

2018-03-20 14:20

臉書醜聞 按讚不只洩密也會被無形洗腦

2018-03-20 11:03

南韓派160人表演團赴北韓演出 少女時代前成員徐玄在列

2018-03-20 16:34

影／臥底記者拍下 劍橋分析自曝選戰「暗黑兵法」

2018-03-20 13:49

美國遭綁架女打破沉默 上電視談受害經歷

2018-03-20 19:52

班機未依時段起降 新加坡樟宜機場開罰

2018-03-20 19:59

爆收格達費500萬歐元競選 法國前總統沙克吉遭約談

2018-03-20 16:41

亞利桑那州大開自駕車測試之門 今釀悲劇

2018-03-20 11:26

馬里蘭州高中傳槍響！已知3傷、校園封鎖中

2018-03-20 23:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top