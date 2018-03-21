彭博資訊專欄／美隱形干預匯市…一石二鳥

2018-03-21 01:15 經濟日報 英格蘭德（Steven Englander）



美國財政部一直以增發短債、減發長債的「扭轉操作」，對美元匯率進行「隱形式干預」，對美元造成下壓。

財政部以短債代替長債的操作相當明顯。從去年8月以來財政部增發的各年期債券中，1年期以下的國庫券占63%；同期未償還債券中，國庫券比率也由14%上升到16%。

財政部增發短債的動機非常明顯。由於3個月期國庫券的殖利率比7年及10年期公債低100個基點，更比30年期公債低約125點，因此多發短債能少付利息，何樂不為？

但短債供給增加，殖利率又偏低，要想吸引外國央行及其他外資買進，財政部就須讓美元貶值以使美債折價；現在把美元匯率壓低到偏離基本面的低檔，則未來美元升值的機率便相對較大。以此為誘因，才能為新增的低殖利率短債找到外國買主。

我稱這種做法為「隱形式干預」。財政部雖未真正進入匯市買賣，但卻為美元貶值創造條件，因為美元必須貶值，才能為低殖利率美債創造需求。

換言之，由於財政部增發公債，投資人會要求財政部提供一些「折扣」誘因才願意買進，而這些折扣將反映在債券價格較低（殖利率較高），及／或美元匯率偏低上。但因聯準會（Fed）採取漸進升息政策，殖利率無法上升太多，「折扣」便完全來自美元匯率偏低。

這也使匯率與利率的傳統關聯性斷鏈。匯率與利率的標準關聯性是「正相關」，而利率常反映市場對Fed政策的預期，因此當Fed升息，且國內、外對美債需求增加時，美元便會升值。

然而，現在投資人更關注美債供給增加，及Fed既升息、又縮表，因此對美債需求下降，也使美國更須靠外國儲蓄挹注國內債務。美元貶值雖能使外資覺得美債相對便宜，但問題在於美元到底要弱到何種程度，風險─報酬格局才足以吸引外國儲蓄流入？

財政部的做法顯然是「我們會持續壓低美元，直到能吸引足夠的外資來買進短債為止」。而且這套公債控管政策其實是一石二鳥：既能使利息負擔減輕，也能使經濟得到美元偏低的好處。

（作者Steven Englander是彭博視角專欄作家／編譯任中原）