自駕車撞死人 警長看影帶：任何車都可能撞上
美國亞歷桑納州坦佩市19日發生一輛Uber自駕車撞死一名婦人的車禍。這是全球首宗自駕車撞死人的交通事故，恐怕會衝擊到可望翻轉交通運輸業的新科技。
還原車禍現場 責任可能不在Uber？
當時Uber自駕車以約65公里的時速，行駛在四線道大馬路上，撞上了牽自行車過馬路、走在行人穿越道外的49歲婦女赫茲伯格，她後來送醫不治。初步調查結果，責任可能不在自駕車。
警長：被撞行人從陰影處立即走到馬路
舊金山紀事報報導，坦佩市警察局長莫伊爾受訪時說，看過從自駕車上拿下來的錄影畫面後，「基於她（行人）從陰影處立即走到馬路，顯然不管是任何模式（自動駕駛或真人駕駛），都難以避免碰撞。」
事故發生時，自駕車處於自動駕駛狀態，但駕駛座位上有人操作。莫伊爾說：「初步來看，在這樁車禍裡，Uber可能沒錯。」但她沒有排除可能起訴Uber自駕車的操作人員。
專家：完全自駕車時代 再等幾十年吧
自駕車不會酒醉行駛，不會打瞌睡，也不會分心，可是還是有缺點，道地的自駕車也尚未出現。這次事故是汽車和科技業一直擔心，卻深知無法避免的情況。
專家說，在最高五級的自動科技，目前的自駕車頂多只有二級程度，可是一些車輛正在現實世界的道路進行測試，雖然真正的自駕車可能還要再過幾十年才會接管道路。
車禍發生後， Uber立刻停止已在鳳凰城、匹茲堡、舊金山和多倫多地區進行了幾個月的自駕車道路測試活動。
新科技槓上公共安全 各州法規制訂傷腦筋
為配合川普政府放寬法規政策，美國運輸部對自駕車安全迄今未予規範。目前各州可自行制訂自駕車法規，這有利有弊，各州必須在鼓勵新科技幫助經濟發展與公共安全之間尋求平衡。亞利桑納州上個月核准谷歌旗下自動駕駛公司Waymo在鳳凰城地區提供首家自駕車電召服務後，通用旗下自動駕駛公司Cruise Automation、Uber都不甘落後，打算急起直追。
加州已核發自駕車測試許可52家公司，預料最早在4月，將准許沒有駕駛人的自駕車，開始在公共道路上測試。
北市測試無人小巴 柯Ｐ：還是比人駕駛的安全
美國發生測試中的Uber自駕車撞死人意外，由於北市府目正在測試無人小巴，外界關心，是否會影響無人小巴上路的進度。北市府資訊局主秘陳慧敏表示，目前無人小巴還在測試中，不會因此改變時程。
台北市無人駕駛小巴EZ10去年8月在信義路公車專用道測試5天，甚至還在北投士林科技園區設置全台首座無人自駕車測試基地，模擬真實道路情境，預計路考測試3個月。
被問到是否擔心無人小巴上路後撞死人，陳慧敏說，就像市長柯文哲曾說過的，無人車在美國確實有發生過車禍，但從統計數字來講，還是比人開的安全，因此目前就是持續測試。
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