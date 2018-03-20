自駕車撞死人 警長看影帶：任何車都可能撞上

Uber自駕車在美國亞歷桑納州坦佩市發生據信是全球首宗撞人致死交通事故。圖為電視新聞畫面顯示，調查人員在車禍現場取證。 美聯社 分享 facebook

美國亞歷桑納州坦佩市19日發生一輛Uber自駕車撞死一名婦人的車禍。這是全球首宗自駕車撞死人的交通事故，恐怕會衝擊到可望翻轉交通運輸業的新科技。

還原車禍現場 責任可能不在Uber？

當時Uber自駕車以約65公里的時速，行駛在四線道大馬路上，撞上了牽自行車過馬路、走在行人穿越道外的49歲婦女赫茲伯格，她後來送醫不治。初步調查結果，責任可能不在自駕車。

警長：被撞行人從陰影處立即走到馬路

舊金山紀事報報導，坦佩市警察局長莫伊爾受訪時說，看過從自駕車上拿下來的錄影畫面後，「基於她（行人）從陰影處立即走到馬路，顯然不管是任何模式（自動駕駛或真人駕駛），都難以避免碰撞。」

一輛 Uber自駕車19日在四線道大馬路上，撞死了一名牽自行車過馬路、走在行人穿越道外的婦人。圖為車禍現場。 美聯社 分享 facebook

事故發生時，自駕車處於自動駕駛狀態，但駕駛座位上有人操作。莫伊爾說：「初步來看，在這樁車禍裡，Uber可能沒錯。」但她沒有排除可能起訴Uber自駕車的操作人員。

專家：完全自駕車時代 再等幾十年吧

自駕車不會酒醉行駛，不會打瞌睡，也不會分心，可是還是有缺點，道地的自駕車也尚未出現。這次事故是汽車和科技業一直擔心，卻深知無法避免的情況。

專家說，在最高五級的自動科技，目前的自駕車頂多只有二級程度，可是一些車輛正在現實世界的道路進行測試，雖然真正的自駕車可能還要再過幾十年才會接管道路。

車禍發生後， Uber立刻停止已在鳳凰城、匹茲堡、舊金山和多倫多地區進行了幾個月的自駕車道路測試活動。

新科技槓上公共安全 各州法規制訂傷腦筋

為配合川普政府放寬法規政策，美國運輸部對自駕車安全迄今未予規範。目前各州可自行制訂自駕車法規，這有利有弊，各州必須在鼓勵新科技幫助經濟發展與公共安全之間尋求平衡。亞利桑納州上個月核准谷歌旗下自動駕駛公司Waymo在鳳凰城地區提供首家自駕車電召服務後，通用旗下自動駕駛公司Cruise Automation、Uber都不甘落後，打算急起直追。

加州已核發自駕車測試許可52家公司，預料最早在4月，將准許沒有駕駛人的自駕車，開始在公共道路上測試。

北市測試無人小巴 柯Ｐ：還是比人駕駛的安全

美國發生測試中的Uber自駕車撞死人意外，由於北市府目正在測試無人小巴，外界關心，是否會影響無人小巴上路的進度。北市府資訊局主秘陳慧敏表示，目前無人小巴還在測試中，不會因此改變時程。

台北市無人駕駛小巴EZ10去年8月在信義路公車專用道測試5天，甚至還在北投士林科技園區設置全台首座無人自駕車測試基地，模擬真實道路情境，預計路考測試3個月。

台北市政府目前正推動自駕車，資訊局表示會要求廠商注意並強化自駕車偵測訊號死角等問題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

被問到是否擔心無人小巴上路後撞死人，陳慧敏說，就像市長柯文哲曾說過的，無人車在美國確實有發生過車禍，但從統計數字來講，還是比人開的安全，因此目前就是持續測試。