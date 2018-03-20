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幫助失智患者辨認親友 華裔少女設計app比爾蓋茲也關注

2018-03-20 15:27聯合報 記者季晶晶╱即時報導

現年14歲的華裔少女楊君熙最近在網路走紅，因為她開發出一款取名「永恆」的應用程式（app），主要作用是幫助阿茲海默症患者辨認親友，雖然還沒有正式上線推出，但已經受到微軟創辦人比爾蓋茲的關注，美國哥倫比亞廣播公司晚間新聞節目也特別前往採訪。

楊君熙說她6歲就開始練習撰寫程式，四年後，她搬至香港居住的奶奶出現阿茲海默相關症狀，每次電話聯絡總是重覆問，「吃過了沒」、「最近好不好」，然後又是「吃過了沒」、「最近怎麼樣」。楊君熙靈機一動，起意開發app，照顧奶奶的日常生活。

阿茲海默症患者可以瀏覽智慧手機裡的家族照片時， app會運用人臉辨識科技，顯示相片主角的名字，以及他們和患者之間的關係，可以依設定標明為子女、孫子女、鄰居和朋友等等。如果患者認不出房裡的人，只要拍張照，應用程式就能自動幫忙辨識。

同時，app也會提醒：「你在5分鐘前已經打過電話給這個人，還要再打一次嗎？」

楊君熙說，這款預定今年夏天推出的app，設計實用簡單，相信能幫到阿茲海默症患者。

比爾蓋茲很欣賞楊君熙的創意，他在社群平台推特上發文說：「我喜歡這類報導⋯⋯14歲的楊君熙正在開發一款應用程式，可以為阿茲海默症患者和他們所愛的人，搭起跨越鴻溝的橋。」

舊金山加州大學記憶和老化研究中心的教授普森說：「對認知或記憶力受損嚴重的人來說，要學習新科技或軟體可能很難，但如果症狀輕微，有照護者協助，這款應用程式又夠簡單，他們有可能透過重覆練習學會使用。」

提供人臉辨識技術的cairo.com公司技術長寇利斯卓說，重點在楊君熙在年紀這麼小就能有這樣的動力，很引人注目。

楊君熙的愛心和撰寫程式的功力都不是謅出來的。除了「永恆」之外，她和5位學校同學組隊，另設計一款能夠利用手機，購買食物送給貧童的app，去年8月底獲頒克萊恩紐約商業周刊（Crain's New York Business）的青少年創業新星獎，拿到2000美元獎金（約台幣5.87萬元）。

華裔少女楊君熙（右）與患有阿茲海默症的奶奶。Senior Planet組織
華裔少女楊君熙（右）與患有阿茲海默症的奶奶。Senior Planet組織
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患者阿茲海默症比爾蓋茲

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