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影／自駕車首傳撞死人 Uber暫停北美測試

2018-03-20 13:28聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國優步(Uber)自駕車在亞利桑那州的道路測試，驚傳撞上一名過馬路的行人，並在送醫後宣告不治，是Uber自駕車計畫推出以來的首起致命車禍

事故發生在18日晚間10點左右，Uber的2017年富豪(Volvo)自駕休旅車當時正設定在自駕模式，並且有測試員坐在駕駛座監控，但當49歲婦女赫茲伯格(Elaine Herzberg)推著腳踏車，未經由行人穿越道橫越馬路時，Uber的自駕車卻以約60公里行車速度，撞上赫茲伯格。

警方報告指出，負責監控自駕測試的男子為44歲的瓦司奎茲(Rafael Vasquez)，初步調查證據顯示，事發當下瓦司奎茲有能力控制車輛，但車卻沒有減速。目前肇事車已交由警方調查。

這起致命交通事故，是2016年特斯拉(Tesla)自動駕駛系統失靈，導致駕駛喪命以來，最嚴重的一起自駕車車禍，也因此再度激起各界對自駕車安全的熱議，質疑自駕車系統準確偵測路況的能力。

不過，前國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board，NTSB)主席羅森科(Mark Rosenker)呼籲各界，不要對這起事故反應過度。因為相較之下，人類駕駛所造成的車禍事故，每年在美國造成6000名行人和4萬駕駛與乘客死亡，平均每天有16名行人命喪車輪下。羅森科指出，這種不幸事故，是贏得大眾對自駕車安全信任上，必須面臨的挑戰。

Uber事發後隨即在推特上發文向受害家屬致哀，表示將會與相關單位合作調查肇事原因，同時宣布暫停美國鳳凰城、匹茲堡、舊金山，以及加拿大多倫多等地的自駕車測試。這是Uber在2016年啟動自駕車計畫以來，第二次因車禍而喊停。

Uber在亞利桑那州的自駕車測試，驚傳撞死過馬路行人，目前警方已經展開調查肇事原...
Uber在亞利桑那州的自駕車測試，驚傳撞死過馬路行人，目前警方已經展開調查肇事原因，Uber也宣布暫停自駕車在北美各大城的測試。美聯
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