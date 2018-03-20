5000萬臉書用戶個資究竟如何被劍橋分析公司濫用？

2018-03-20 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



英美媒體揭露，5000萬臉書用戶個資疑遭前白宮策略長巴農創立的「劍橋分析公司」濫用。路透 分享 facebook 政治數據公司「劍橋分析公司」濫用5000萬臉書用戶個資一事，暴露臉書未將此事告知用戶，可能對用戶個資的保護不足，但究竟劍橋分析公司是如何濫用臉書個資？

紐約時報報導，此事發生在2014年，當時劍橋分析公司透過公司外的一名研究員，付給用戶一筆小錢，讓用戶做一項性格測驗且下載一個App，劍橋分析藉此從用戶及用戶朋友的概況中，挖出了一些個資，這是當時臉書允許的行為。

這種辦法根據的是劍橋大學數據科學家研發出的一項技術，科學家宣稱它可透露一個人的許多資訊，多到比此人的父母、戀人或配偶所知還多。

當時劍橋分析公司雇用的研究員柯甘（Alexandr Kogan）告訴臉書及那個App的使用者，說他收集用戶的資料是要做學術研究之用，而不是為了一個政治數據公司而收集。臉書未做任何事，去確認用戶資料是如何被人運用。

劍橋分析取得了超過5000萬臉書用戶的概況資料，該公司是由前白宮策略長巴農及共和黨金主之一的默瑟共同創立，利用臉書數據研發出多項方法，據說可以找出個別美國民眾的個性，且可影響其行為。劍橋分析這套所謂的心理變數模型技術，後來成為美國總統川普2016年競選的輔選基礎，但許多人懷疑這套辦法是否有效。

臉書並未通知用戶，說用戶的數據被人採集了，此事在英國及美國多數州都違法。

臉書經理人上周末辯稱，該公司對用戶的保護，並未遭人破壞或侵害，所以臉書並沒有錯。但這種解釋未能消除眾怒，一些獨立研究者說，可能還有許多其他公司都有類似的濫用臉書數據情形。