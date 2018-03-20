昨報花開明下雪 日本春分冷如冬至

2018-03-20 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本高知縣昨天宣布吉野櫻滿開，創觀測史最早紀錄，各地也傳出開花訊息；但今天卻氣溫驟降，關東甲信一帶今晚很可能再出現積雪。明天是春分，但氣象廳的氣溫預測卻顯示像是冬至。

受到低氣壓的影響，日本今日氣溫驟降，整個西日本一直到關東地區，將有大範圍的降雨，沿岸地區還將伴隨強風大浪。

21日東日本與東北地區可能進一步下雪，長野縣預測將出現大雪。氣象廳預估明天東京白天天氣可能未達5度，日本海側各縣的溫度也會比今天更冷，明天雖然是節氣的春分，但包括東京、靜岡等地最高溫預測還比冬至更冷。