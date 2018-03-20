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臉書用戶個資外洩 祖克柏身價跌逾千億

2018-03-20 10:34中央社 華盛頓19日綜合外電報導

受臉書巨大個資外洩風波的影響，創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerber...
受臉書巨大個資外洩風波的影響，創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）身價19日暴跌49億美元（約新台幣1439億元）。歐新社
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彭博報導，投資人正在衡量有關政治廣告業者不當擷取臉書用戶個資的報導，臉書創辦人暨執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）身價今天暴跌49億美元（約新台幣1439億元）。

臉書（Facebook）16日表示，協助美國總統川普當選的廣告資料分析公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）透過一個臉書應用程式（App），取得用戶個資，違反臉書平台使用政策。

「紐約時報」（New York Times）報導，這家公司在未獲臉書用戶批准的情況下，蒐集5000萬名用戶的私人資訊。

其他科技業億萬富豪也受到波及，亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）身價縮水21億美元，谷歌母公司Alphabet Inc.共同創辦人裴基（Larry Page）及布林（Sergey Brin）各少了15億美元。

臉書股價挫跌6.8%，來到172.56美元，使祖克柏身價跌至704億美元，從彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）下滑一個名次至第5名，落後貝佐斯、微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）、股神巴菲特（Warren Buffett）和Zara共同創辦人奧蒂嘉（Amancio Ortega）。

法新社報導，根據紐約時報和英國「觀察家報」（The Observer）的聯合調查，劍橋分析藉由在臉書推出一款心理測驗App，吸引27萬臉書用戶下載，再擷取這些和其好友的個資，影響範圍達5000萬名用戶。

「關鍵研究集團」（Pivotal Research Group）分析師魏瑟（Brian Wieser）說，用戶個資外洩事件凸顯「臉書存在系統問題」，但這個社群網站的收益不會受到立即影響。

但他說，「風險如今正逐漸增加」，因為當局可能對臉書如何使用這類資訊來刊登廣告和監控用戶進行監管。

祖克柏臉書

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