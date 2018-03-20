臉書個資外洩掀波 分析師憑什麼說可逢低買進股票？

2018-03-20 08:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



臉書爆出逾5,000萬名用戶個資外洩，引發監管疑慮後，股價周一重挫6.8%，執行長查克柏格的身價也蒸發49億美元。這起事件已引發歐美當局展開調查，也可能使臉書流失用戶；然而彭博資訊引述一些分析師的看法指出，這起事件可能不會對臉書的網路廣告事業造成嚴重衝擊。

查克柏格在最近一次財報法說會上表示，臉書活躍用戶的平均每日停留時間已減少約5,000萬小時；用戶花在平台上的時間，是廣告商用來評估用戶投入程度的指標之一。

臉書第4季的每日活躍用戶人數年比雖成長14%至14億人，但在重要市場卻開始出現下滑跡象，美加地區第4季便減少100萬人，歐洲地區的成長也大幅趨緩。

不過，一些分析師認為，儘管此次劍橋分析（Cambridge Analytica）不當獲取臉書用戶資訊，但這起事件可能不至於對臉書在線上廣告的主宰地位造成嚴重衝擊。

GBH Insight的技術研究主管Daniel Ives說：「臉書這次的風波，現階段仍是『新聞事件風險』，我們不會太擔心。」他目前仍維持臉書「買進」的評級，並稱因消息面引發的股價挫跌，可能是買進的良機。

臉書周一重挫下來，查克柏格財富一日蒸發49億美元，不過MarketWatch指出，查克柏格今年以來按原訂規模賣出近500萬股，賺進9億美元，讓他沒有賠那麼多。