油價下滑、金價攀升 主因美股重挫

2018-03-20 07:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周一下滑，因美股大跌，投資者對原油供應不斷增加保持警惕。金價則由黑翻紅，因美股走低。

布侖特原油期貨跌0.16美元或0.2%，結算價報每桶66.05美元。西德州原油期貨下跌0.28美元或0.5%，結算價報每桶62.06美元。

德國商業銀行分析師在報告中表示，美國原油日產量達到1,038萬桶，自2016年中以來上升逾五分之一。

不過Price Futures Group分析師Phil Flynn表示，需求強勁限制了油價進一步下跌；「市場一直在談論頁岩油生產的問題，但供給仍緊張。」

金價周一觸及逾兩周最低水準後回升，美國聯準會（Fed）本周舉行決策會議會議，市場預期Fed將升息。但美股受臉書股價挫跌拖累，為金價帶來支撐。

黃金現貨上漲0.3%，報每英兩1,317.49美元；美國4月黃金期貨收漲5.50美元或0.4%，報每英兩1,317.80美元。

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn說：「黃金出現買盤，主因股市下跌和投資人認為市場已消化Fed升息25個基點的因素。」此外，地緣政治風險、貿易戰的不確定性和美國債務水準，都將有助金價走高。