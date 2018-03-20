監管疑慮重挫科技股 標普、那指創近六周來最大跌幅

2018-03-20 06:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周一下挫，標普500指數和那斯達克指數寫下逾五周來跌幅最大表現，因臉書股價重挫，引發對大型科技公司加強監管的疑慮。

道瓊工業指數收跌335.6點或1.35%，跌至24,610.91點；標普500指數跌39.09點或1.42%，至2,712.92點；那斯達克指數重挫137.744點或1.84%，至7,344.244點。

臉書股價下跌6.8%，為近四年來最大單日跌幅。歐美國會議員要求臉書執行長查克柏格說明，為川普競選服務的廣告數據公司Cambridge Analytica如何獲得5,000萬名Facebook用戶的數據，紐約時報報導，這家廣告公司收集私人訊息時，從未獲得用戶許可。臉書稱Cambridge Analytica透過其社群網路的應用程式開發人員接收數據，違反公司政策。

Fort Pitt Capital資深資產組合經理Kim Forrest：「投資人擔心的是臉書是否能讓廣告商為豐富的數據支付與目前同樣的價格，市場不僅擔心失去廣告收入，還擔心公司可能受到相對嚴格的監管。」

對科技領域將加強監管的擔憂加深，使大型科技公司股價全面下跌，蘋果跌1.53%，字母公司跌3%，微軟跌1.8%。彭博報導，蘋果在美國秘密研發Micro LED顯示技術，可能有意藉此擺脫長期仰賴三星供應面板，未來有望轉與鴻海集團合作。

美股盤後，甲骨文公布財報，Q3經調整後營收為97.8億美元，符合預期，但預測Q4營收成長1%至3%，不如市場預估的成長3%，股價一度挫跌2.4%。