華郵：川普最遲周五對中國實施600億美元關稅

2018-03-20 06:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



華盛頓郵報引述官員報導，白宮幕僚已向美國總統川普提出對中國多項產品實施每年規模300億美元的關稅方案，但川普指示幕僚要將規模增加一倍。

美聯社日前也已報導，川普最快本周宣布對來自中國的進口產品，課徵廣泛關稅，規模可能上看600億美元。

華郵報導說，情況尚有轉寰空間，川普也往往會在最後一刻撤銷威脅。不過，川普這幾周顯然也不顧幕僚勸阻，不惜單方面實施關稅。