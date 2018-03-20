科技股賣壓重美恐升息 歐股收黑

2018-03-20 03:52 中央社 倫敦12日綜合外電報導



由於臉書等科技股出現賣壓，同時美國本週稍後有升息疑慮，而美國總統川普恐點燃貿易戰火也形成了摜壓力道，歐股今天收黑。

倫敦FTSE 100指數重挫121.21點或1.69%，以7042.93點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌172.56點或1.39%，收在12217.02點。

巴黎CAC 40指數跌59.91點或1.13%，收5222.84點。