阿里巴巴加碼20億美元 搶進東南亞電商市場

2018-03-19 23:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



中國電商巨擘阿里巴巴宣布對新加坡購物平台Lazada的投資再加碼20億美元，並派阿里巴巴共同創辦人彭蕾掌舵，此舉凸顯阿里巴巴深耕東南亞市場，槓上亞馬遜（Amazon）等電商。

阿里巴巴對Lazada的總投資額將擴大至40億美元，Lazada燒錢，阿里巴巴的最新投資將讓Lazada有更多資金推動科技研發，爭取更多消費者。彭蕾將兼任Lazada執行長，彭蕾原本已經是Lazada董事長，Lazada原執行長畢諾將轉任阿里巴巴資深顧問。

阿里巴巴再加碼20億美元前，阿里巴巴分別在前年和去年投資Lazada 10億美元，對Lazada的持股擴增至83%，但這次阿里巴巴不願透露持股比率擴大至多少。Lazada其他股東還包括管理團隊與淡馬錫控股公司（Temasek）。

東南亞成為科技業巨頭的戰場，東南亞有6.4億名消費者，有愈來愈多人上網，開始透過智慧手機血拚，進行線上支付。東南亞電商市場商機巨大，摩根士丹利表示，印尼網購占整體零售的比率僅達3%，遠低於中國的17%，美國的12%。

2015年以來東南亞電商市場規模每年成長40%以上，去年營收擴大至109億美元，預估到2025年可望攀抵881億美元。

若依據網站成交金額，Lazada宣稱已經成為東南亞最大咖的業者，但現在東南亞市場的競爭日益激烈。騰訊是星國Sea集團最大投資人，Sea旗下電商平台蝦皮是Lazada的競爭對手。

去年7月亞馬遜在星國推出兩小時到貨服務，為亞馬遜進軍東南亞市場最大舉動，亞馬遜首度槓上阿里巴巴。京東是阿里巴巴在中國的競爭對手，京東也已經投資東南亞幾個業者，京東執行長劉強東宣示，力拚年底前插旗東南亞每個國家。

不過，路透報導，現在東南亞所有電商業者都處於虧損狀態，原因是吸引消費者上門的代價高昂，倉庫、送貨等方面也需要投入巨大成本。