劉鶴，中國大陸新登場的「經濟沙皇」

2018-03-19 23:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



就在各界聚焦於大陸人民銀行（央行）易綱之際，中國的新「經濟沙皇」卻悄悄登台，就是中國國家主席習近平的首席經濟顧問劉鶴，並已被任命為國務院主管財經事務的副總理。

習近平為鞏固領導權力，在財經事務上繞過龐雜的官僚體系，改採個人化的「小型領導班子」，沒有聲音的劉鶴因而成為靈魂人物。

劉鶴在中共體系內擔任政治局委員，也是中央財經領導小組組長；在政府體系內，除了副總理外，還將擔任新成立的金融穩定與發展委員會主席，監督人民銀行、銀行、保險及證券監理機關之間的政策協調工作，儼然成為「經濟沙皇」，也將使總理李克強步步驚心。

中國上一位集財經大權於一身的副總理，是1990年代初期的朱鎔基；他後來又成為中國最有實權的總理，先後重整瀕臨破產的國有企業，並使中國進入世界貿易組織。

劉鶴之前雖擔任黨內經濟顧問多年，但最近已多次走上台前。除了金融監理業務外，劉鶴也將負責美、中經貿關係。2月時他曾訪美，設法避免中、美之間可能發生的貿易戰；元月時還率領中國代表團出席世界經濟論壇，並發表專題演說。

劉鶴的工作場所與中南海相隔一條街，會客室內掛滿他與國際政要的合影，包括季辛吉、美國前財長鮑森、國際貨幣基金總裁拉加德及英國前財長歐斯本等。

劉鶴一向反對中國靠增加負債來推動經濟成長的模式，認為這種作法不僅造成金融風險，也是一項更基本性的安全問題。2016年時他便對中國靠寬鬆貨幣政策帶動經濟成長發出警告，並強調負債激增將引發系統性的金融危機。