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金融不穩定種子 正在萌芽

2018-03-20 00:35經濟日報 編譯林聰毅／綜合外電

在貝爾斯登（Bear Stearns）爆發瀕臨倒閉危機、被摩根大通收購屆滿十周年之際，專家指出，雖然未來短期內不太可能出現類似的大型金融機構倒閉事件，但金融業不穩定的種子正再度萌芽，金融危機有可能再現。

有多股力量造成1970年代以來約每十年就爆發一次危機，這些至今仍在運作的力量包括：跨境流動的充沛資金、各國政府、企業及家庭債台高築，還有在看不見的經濟角落培養的冒險精神。

國際清算銀行（BIS）研究主管申鉉松說，債券市場不斷成長，因為銀行不斷供應信用，使世界各國企業及政府的債務負擔超過危機前水準。新興市場大舉以美元借貸，根據國際金融協會（IIF），每年仍有逾1兆美元流入新興市場，一旦美元急升，這些國家就非常脆弱。

BIS說，美國總債務占國內生產毛額（GDP）的250%，仍處於危機時期的巔峰，中國債務水準也已迎頭趕上並超過美國。

此外，在這十年間美國銀行業持有的衍生性金融商品也快速成長。根據波士頓Aite集團，去年底時有多達157兆美元的衍生性商品，還比金融海嘯前增加12%。

在1980年代初期前，法令鬆綁使資金在境內與跨境自由流通 ，導致危機定期發生，包括1982年開始的拉美債務危機、1980年代的美國商用不動產及儲貸危機 、1997-98年的亞洲及俄羅斯金融危機、1998-2000年的網路泡沫、2007-2009年年的美國次貸危機，以及2009-2013年的歐債危機。

前聯準會（Fed）主席柏南克說，房市泡沫的原因是低利率加上「全球儲蓄過剩」所造成的龐大外國資金流入。

跨境資本流動總額 圖／經濟日報提供
跨境資本流動總額 圖／經濟日報提供
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債務新興市場金融海嘯

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