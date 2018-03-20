Google搶「哪裡買」商機

Google與零售商合作，助人也助己。 (法新社) 分享 facebook Google每天都會遇到無數網友在其搜尋引擎上詢問「某某東西哪裡買？」這讓這家公司想到了一個能藉此賺錢的商機。

路透報導，Google推出名為Google Actions的方案，正與沃爾瑪、好市多、目標百貨等美國零售商洽談合作，希望他們將商品放在Google旗下的搜尋、Google Express購物服務，以及Google Assistant語音助理等服務上。零售商再將從每筆訂單支付部分費用給Google。

Google自認其搜尋引擎能影響消費者的決定，有助零售商對抗亞馬遜的競爭。Google零售與購物部門總裁阿勒格里表示，據他們觀察，每天有數千萬消費者會傳送商品圖片到搜尋引擎上，問東西上哪買。

然而，許多分析師說，許多消費者用Google搜尋完的結果，最後還是跑到亞馬遜上購買。

這項合作計畫的初期結果倒還不錯，阿勒格里說，合作廠商發現網購客戶訂單金額都見成長，增幅較小的目標百貨也有20%。

對於那些面對太多選擇而不知所措的消費者，Google想出的解決辦法是讓網路購物更簡單，只提供消費者單一的購物車以及快速結帳。

分析師和顧問業者指出，迅速成長的語音購物領域，也是零售業者不想錯過的市場，與Google合作有助強化他們在這方面的戰力。例如有位顧客透過Google搜尋運動鞋，便能在網站上看到零售商陳列的商品，之後他把中意的鞋子放進Google Express的購物車。後來進了廚房，突然又想買餐巾紙，於是就能改用智慧音箱Google Home加購，放在同一購物車，一次搞定。