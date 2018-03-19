印度陸軍：中國駭客欲入侵WhatsApp

2018-03-19 23:09 中央社 新德里19日電



印度陸軍昨天在推特（Twitter）帳號上發出警訊與影片，指稱中國駭客試圖入侵即時通訊軟體WhatsApp竊取印度用戶的資料，呼籲用戶保持警覺。

印度陸軍公共總署（Additional Directorate General of Public Interface, ADGPI）18日在推特帳號ADG PI - INDIAN ARMY貼出一則印地語（Hindi）警訊及一段英文字幕的影片，警告中國駭客正利用所有平台入侵數位世界，呼籲民眾經常檢查自己使用的社群媒體，保障個人和團體帳號的安全。

上傳的影片說，WhatsApp成為中國駭客入侵用戶系統的新方法，當用戶的WhatsApp群組出現以+86為開頭、來自中國的電話號碼，駭客可能正在群組中盜取資料。

影片呼籲印度用戶保持警覺，定期檢查自己的WhatsApp帳號，注意以+86開頭的電話號碼加入群組，群組的用戶都應以姓名存在通訊錄內，且不斷仔細檢查群組是否出現不知名的電話號碼。

印度陸軍這段影片也建議用戶，如果更換電話號碼，應通知WhatsApp群組管理員，同時銷毀SIM卡，也刪除原號碼手機上的WhatsApp軟體；用戶應該保持警覺，才能保障安全。

這是印度陸軍要求派駐與中國、巴基斯坦邊境部隊禁止在智慧型手機上安裝WhatsApp、微信等軟體的4個月後，再度針對智慧型手機安全發出警訊。

WhatsApp是一款用於智慧型手機的即時通訊應用軟體，用戶可用這個軟體與朋友用文字、圖片和影片即時溝通，也可使用即時語音和影像電話溝通。