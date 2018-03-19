臉書個資遭大規模擷取 歐盟要求臉書說明

2018-03-19 23:04 中央社 布魯塞爾19日綜合外電報導



歐洲聯盟官員喬霍瓦表示，有媒體報導美國總統川普競選團隊，曾聘用的資料分析公司不當擷取5000萬筆臉書用戶個資，此行徑「令人震驚」，她將要求臉書公司做出說明。

法新社報導，歐盟主管司法事務執委喬霍瓦（Vera Jourova）表示，她本週出訪美國期間，將要求臉書公司（Facebook）針對紐約時報和英國觀察家報（The Observer）的報導做出說明。

據紐約時報和觀察家報的報導，川普（DonaldTrump）2016年總統競選團隊聘用的資料分析公司「劍橋分析（Cambridge Analytica），曾擷取5000萬筆臉書用戶個資，供協助設計程式來預測和影響選民的投票選擇。

喬霍瓦指出，讓她感到震驚的是，5000萬筆臉書用戶個資「能如此輕易被不當處理並用於政治目的！」

她說：「我們不希望歐盟出現這種事，並會採取一切可能的法律措施，包括更嚴格的資料保護法令，和#GDPR授予的更強有力執法。」

歐盟的「資料保護規範」（GDPR）將於5月25日生效，以保護網路使用者的個人隱私。

喬霍瓦說：「我希望這些公司在處理我們個人資料時，要負起更大責任。」

喬霍瓦表示，出訪美國期間，她將要求臉書「進一步釐清」這個問題。