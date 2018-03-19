親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
俄羅斯總統大選
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

真的要當爸爸了！黎明臉書親證喜訊

泰國推動經濟改革 官員稱台重要夥伴

2018-03-19 19:07中央社 曼谷19日專電

泰國總理府官員今天在記者會上表示，台灣和日本、香港等一樣都是泰國發展過程中的重要夥伴，台灣企業對泰國經濟發展貢獻良多，尤其是在農業及製造業。

泰國總理府辦公室部長柯薩（Kobsak）今天在曼谷舉行的全球招商大會記者會上說，泰國政府正全力推動經濟改革計劃，包括東部經濟走廊（EEC）和泰國4.0兩大項目，希望各國企業能看到泰國在東南亞國家協會（ASEAN）經濟共同體等區域經濟發展的前景。

柯薩提到台灣，表示泰國從台灣學習到許多很好的產業發展技術，台灣企業對泰國的經濟發展貢獻良多，尤其是在農業及製造業。

柯薩說，現階段推出的泰國國家發展計劃，是引導泰國未來20年建設發展的藍圖，過去泰國沒有類似的規劃，錯失不少良機，現今在區域經濟展望樂觀情勢下，邀請台灣企業進駐與投資東部經濟走廊或泰國4.0，共享成果，泰國投資審議委員會（BOI）已有優惠投資政策及措施，希望更多企業參與。

中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源今天受邀參加招商大會，他表示，台灣「五加二創新產業」計畫與泰國4.0有很多相互鏈結的產業，台商在泰國有良好的基礎及實力，推動創新與升級是台泰兩國現階段共同努力的目標，將全力促成台泰產業合作交流的實質效益，提升在國際間的競爭力。

泰國台商東南亞
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

開張2個月 亞馬遜無人商店受熟客歡迎

2018-03-19 17:24

美副財長稱口誤：與中國停止經濟對話的說法不正確

2018-03-19 14:42

網友愛問「哪裡買？」 讓Google想到新方式賺錢

2018-03-19 14:21

企圖超越三星等對手 蘋果傳祕密研發螢幕

2018-03-19 12:42

蘋果螢幕組裝廠曝光 跟台灣有什麼關係？

2018-03-19 12:15

影／印度大笑瑜珈課 練習「笑是最好的藥」

2018-03-19 11:39

籲美勿設貿易壁壘 IMF：貿易戰沒贏家

2018-03-19 11:25

極右派薩爾維尼…歐盟的惡夢

2018-03-19 00:01

31歲迪馬尤 寫義大利政壇奇蹟

2018-03-19 00:01

柯恩舉反對大旗…留漂亮背影

2018-03-19 00:01

美鋼稅政策 納瓦羅的主意

2018-03-19 00:01

愛迪達海洋垃圾鞋 賣百萬雙

2018-03-19 00:01

現代、起亞安全氣囊出包 美國要查

2018-03-19 00:01

沙國國家石油公司IPO 美投資人反應冷

2018-03-19 00:01

南韓擬揭露干預匯率細節

2018-03-19 00:01

臉書用戶資料 驚爆外洩疑雲

2018-03-19 00:01

沙國王儲拚經濟 訪美招商

2018-03-19 00:01

美鋼鋁關稅豁免申請 得拖90天

2018-03-19 00:00

川普對陸商品課稅 本周是關鍵

2018-03-19 00:00

退休年金調幅太低 西班牙抗議

2018-03-18 23:45

如何看待失業與通膨的關係？聯準會主席鮑爾 路線動見觀瞻

2018-03-18 23:45

川普本周對陸課重稅？ 美商會憂「恐具毀滅性」

2018-03-18 23:45

美鋼鋁關稅 19日受理豁免申請

2018-03-18 23:45

影／賈伯斯1973年求職信 台幣510萬元賣出

2018-03-18 15:51

豐巢募93億 快遞櫃戰升溫

2018-03-18 00:47

高薪MBA榜 美包辦前11名

2018-03-18 00:35

波音新737 首次試飛成功

2018-03-18 00:35

樂桃與香草航空將合併 攻亞洲市場

2018-03-18 00:35

G20財長會公報草案 未見對抗保護主義

2018-03-18 00:35

標普500後市 跟著政策走

2018-03-18 00:35

全球貿易增速 超越GDP升幅

2018-03-18 00:35

CP值超高！巴菲特年薪300萬 比多數員工少

2018-03-18 00:35

Fed將開會 升息1碼機率高

2018-03-18 00:32

韓抗空汙化妝品熱賣

2018-03-17 00:01

復仇計上演 高通王子擬買回公司

2018-03-17 00:01

六成分析師看好亞股

2018-03-17 00:01

陸拋售美債 專家喊免驚

2018-03-17 00:01

歐通膨沒力 QE將不急退場

2018-03-17 00:01

博通財報靚 將另找併購目標

2018-03-17 00:01
看更多

熱門文章

「該一展身手了」成遺言 太陽劇團空中飛人表演新招摔死

2018-03-19 08:42

最重要盟友受難 美國為何袖手旁觀？

2018-03-18 22:49

承認收賄 南韓檢察官請求逮捕李明博

2018-03-19 16:59

蘋果螢幕組裝廠曝光 跟台灣有什麼關係？

2018-03-19 12:15

雙面諜中毒案大突破！神經毒劑恐藉汽車通風系統散播

2018-03-19 11:08

今天開盤前 本周不可不知的五件國際事

2018-03-19 06:46

土耳其大戰庫德族 美有苦難言

2018-03-19 00:14

普亭得票率近77% 投票舞弊違規亂象為勝選蒙上陰影

2018-03-19 10:06

獎金3000萬！英女教師為移民學35種語言 奪全球教師獎

2018-03-19 12:22

普亭3招掌權術 俄人愛他18年

2018-03-19 00:14

網友愛問「哪裡買？」 讓Google想到新方式賺錢

2018-03-19 14:21

執政這麼久還受俄人愛戴 普亭掌權術有一套

2018-03-18 22:29

川普轟通俄調查 同黨議員警告勿跨越紅線

2018-03-19 07:01

20年前中樂透成億萬富翁 如今因10度搶銀行入獄

2018-03-19 16:50

庫許納的公司生財有道？申報不實文件 趕走老租客

2018-03-19 13:22

土耳其攻下阿夫林 重兵入駐

2018-03-19 00:14

破日本最快紀錄 高知櫻花今滿開、東京估周末滿開

2018-03-19 16:16

川普對陸商品課稅 本周是關鍵

2018-03-19 00:00

彭博：蘋果傳自行開發螢幕 以替代三星螢幕

2018-03-19 09:26

愛迪達海洋垃圾鞋 賣百萬雙

2018-03-19 00:01

普亭下一步？分析家：與西方國家衝突升高

2018-03-19 11:20

俄羅斯中選會初步計票 普亭得75%

2018-03-19 05:12

影／太陽劇團表演意外 空中飛人摔落重傷不治

2018-03-19 12:44

普亭4.0時代來臨！ 上任首要任務恐是如何安全退場

2018-03-19 10:09

易綱升任人行行長 人民幣全球化、市場化成重點

2018-03-18 21:01

前加泰主席：後悔沒早一步宣布獨立

2018-03-19 10:22

曾牽線俄川普大樓 通俄案關鍵人自曝是CIA臥底

2018-03-19 06:40

極右派薩爾維尼…歐盟的惡夢

2018-03-19 00:01

企圖超越三星等對手 蘋果傳祕密研發螢幕

2018-03-19 12:42

台股ADR上周五除中華電外全跌

2018-03-19 06:57

俄諜毒殺案 俄外交官：毒劑可能出自英國

2018-03-19 00:58

新加坡地鐵追撞 索賠須簽保密協定惹議

2018-03-18 21:32

影／普亭高票當選 遭批「後蘇聯時代最骯髒」選舉

2018-03-19 14:48

31歲迪馬尤 寫義大利政壇奇蹟

2018-03-19 00:01

柯恩舉反對大旗…留漂亮背影

2018-03-19 00:01

WSJ：大陸新任央行行長將由副行長易綱升任

2018-03-18 20:32

普亭再掌權6年 俄2024年將成何種光景

2018-03-19 10:09

馬尼拉亭閣飯店火災 7台人驚險逃生

2018-03-19 01:12

美副財長稱口誤：與中國停止經濟對話的說法不正確

2018-03-19 14:42

人倫悲劇！疑搶不贏電玩遙控器 9歲弟拿槍打死13歲姐

2018-03-19 17:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top