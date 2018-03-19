日本2月出口僅增1.8% 受中國過年影響

2018-03-19 08:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



日本2月出口較去年同期成長1.8%，略優於分析師原估的1.4%，反映中國在內的亞洲鄰國都在過農曆新年。

進口成長16.5%，彭博調查所得預期中值是成長16%。 貿易順差34億日圓，原估為891億日圓。