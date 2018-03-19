親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
俄羅斯總統大選
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

吳德榮：周三到周五早晚非常冷 低溫下探11度

扁趴趴走打選戰？台派救星？不定時炸彈？

日本2月出口僅增1.8% 受中國過年影響

2018-03-19 08:22經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

日本2月出口較去年同期成長1.8%，略優於分析師原估的1.4%，反映中國在內的亞洲鄰國都在過農曆新年。

進口成長16.5%，彭博調查所得預期中值是成長16%。 貿易順差34億日圓，原估為891億日圓。

日本對最大貿易夥伴中國出口衰減9.7%，對美出口成長4.3%，對歐盟成長11.5%。

逢中國在內的亞洲鄰國都在過農曆新年，日本2月出口較去年僅小幅成長1.8%。美聯社
逢中國在內的亞洲鄰國都在過農曆新年，日本2月出口較去年僅小幅成長1.8%。美聯社
分享

歐盟
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

31歲迪馬尤 寫義大利政壇奇蹟

2018-03-19 00:01

柯恩舉反對大旗…留漂亮背影

2018-03-19 00:01

美鋼稅政策 納瓦羅的主意

2018-03-19 00:01

愛迪達海洋垃圾鞋 賣百萬雙

2018-03-19 00:01

現代、起亞安全氣囊出包 美國要查

2018-03-19 00:01

沙國國家石油公司IPO 美投資人反應冷

2018-03-19 00:01

南韓擬揭露干預匯率細節

2018-03-19 00:01

臉書用戶資料 驚爆外洩疑雲

2018-03-19 00:01

沙國王儲拚經濟 訪美招商

2018-03-19 00:01

美鋼鋁關稅豁免申請 得拖90天

2018-03-19 00:00

川普對陸商品課稅 本周是關鍵

2018-03-19 00:00

退休年金調幅太低 西班牙抗議

2018-03-18 23:45

如何看待失業與通膨的關係？聯準會主席鮑爾 路線動見觀瞻

2018-03-18 23:45

川普本周對陸課重稅？ 美商會憂「恐具毀滅性」

2018-03-18 23:45

美鋼鋁關稅 19日受理豁免申請

2018-03-18 23:45

影／賈伯斯1973年求職信 台幣510萬元賣出

2018-03-18 15:51

疑安全氣囊故障 現代起亞被查

2018-03-18 15:40

糖生產過剩 價格暴跌

2018-03-18 13:52

英國開徵糖稅 可樂飲料喊漲

2018-03-18 13:52

減塑 倫敦免費供應飲用水

2018-03-18 13:48

豐巢募93億 快遞櫃戰升溫

2018-03-18 00:47

高薪MBA榜 美包辦前11名

2018-03-18 00:35

波音新737 首次試飛成功

2018-03-18 00:35

樂桃與香草航空將合併 攻亞洲市場

2018-03-18 00:35

G20財長會公報草案 未見對抗保護主義

2018-03-18 00:35

標普500後市 跟著政策走

2018-03-18 00:35

全球貿易增速 超越GDP升幅

2018-03-18 00:35

CP值超高！巴菲特年薪300萬 比多數員工少

2018-03-18 00:35

Fed將開會 升息1碼機率高

2018-03-18 00:32

韓抗空汙化妝品熱賣

2018-03-17 00:01

復仇計上演 高通王子擬買回公司

2018-03-17 00:01

六成分析師看好亞股

2018-03-17 00:01

陸拋售美債 專家喊免驚

2018-03-17 00:01

歐通膨沒力 QE將不急退場

2018-03-17 00:01

博通財報靚 將另找併購目標

2018-03-17 00:01

萊雅娶美容科技 衝數位服務

2018-03-17 00:01

新興國選舉年 市場焦慮

2018-03-17 00:01

美經濟展望樂觀 股市帶勁

2018-03-17 00:01

韓鋼材下月暫停輸美

2018-03-17 00:01
看更多

熱門文章

俄核潛艦駛到美東岸海軍基地「家門口」 美渾然不知！

2018-03-18 13:16

退休金有望了！議員願聘退休前被炒的FBI前副局長

2018-03-18 12:05

最重要盟友受難 美國為何袖手旁觀？

2018-03-18 22:49

「現代隱士」不看新聞不用社群網站 重拾健康

2018-03-18 18:51

新書爆料英王儲查理王子太任性！ 出門旅行要搬整個臥室

2018-03-18 15:03

男生小心！薰衣草和茶樹精油可能害你長乳房

2018-03-18 14:14

金正恩賀習近平 北韓與中國關係陡降以來的罕見發訊

2018-03-18 12:37

普亭選舉穩贏 為何還要送iPhone、提供免費癌症篩檢？

2018-03-18 10:08

執政這麼久還受俄人愛戴 普亭掌權術有一套

2018-03-18 22:29

普亭篤定連任…細數全球「皇帝」

2018-03-18 20:05

土耳其大戰庫德族 美有苦難言

2018-03-19 00:14

今天開盤前 本周不可不知的五件國際事

2018-03-19 06:46

普亭3招掌權術 俄人愛他18年

2018-03-19 00:14

影／賈伯斯1973年求職信 台幣510萬元賣出

2018-03-18 15:51

NASA要請你為雲拍照 原來是為這樁

2018-03-18 13:58

土耳其攻下阿夫林 重兵入駐

2018-03-19 00:14

普亭不只能贏俄大選 他還能贏哪些國家的選舉？

2018-03-18 12:22

聯邦政府砍經費 華埠小商家將難以生存

2018-03-18 17:25

俄羅斯中選會初步計票 普亭得75%

2018-03-19 05:12

土耳其宣稱 庫德族重鎮阿夫林市中心已完全納入掌控

2018-03-18 19:35

俄商頸部受創亡 隨扈：他早想逃

2018-03-18 20:05

川普轟通俄調查 同黨議員警告勿跨越紅線

2018-03-19 07:01

俄諜毒殺案 俄外交官：毒劑可能出自英國

2018-03-19 00:58

145年前沉船 密西根湖尋獲

2018-03-18 15:45

WSJ：大陸新任央行行長將由副行長易綱升任

2018-03-18 20:32

美國新鮮干貝大豐收 零售價恐崩盤

2018-03-18 17:08

易綱升任人行行長 人民幣全球化、市場化成重點

2018-03-18 21:01

影／俄國總統大選投票 普亭篤定第四度連任

2018-03-18 16:12

專家說：猛虎普亭 目標不只俄大選

2018-03-18 13:25

川普對陸商品課稅 本周是關鍵

2018-03-19 00:00

新移民維權 先搞懂西方文化

2018-03-18 17:25

糖生產過剩 價格暴跌

2018-03-18 13:52

曾牽線俄川普大樓 通俄案關鍵人自曝是CIA臥底

2018-03-19 06:40

炒了麥凱博 川普可能面對怒火熊熊復仇者

2018-03-18 16:58

馬尼拉亭閣飯店火災 7台人驚險逃生

2018-03-19 01:12

川金何處會？北韓外長結束瑞典行 外務省官員又赴芬蘭

2018-03-18 14:23

筆記交特檢 麥凱博遭開除 通俄門爆「肉搏戰」

2018-03-18 17:12

俄今大選 普亭打對抗西方牌？有衝突反而人氣更高

2018-03-18 10:35

森友學園案 日本65%民眾贊成首相夫人接受詢問

2018-03-18 17:21

聯準會下週料升息 川普掀貿易戰添變數

2018-03-18 18:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top