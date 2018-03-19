美原油出口大增 翻轉油市和能源建設規劃

2018-03-19 01:51 中央社 紐約18日綜合外電報導



近年美國原油產量大增，逐漸成為全球舉足輕重的原油出口國，朝向總統川普所稱的「美國能源黃金時代」邁進。這不僅翻轉全球石油市場，也正在重塑美國的基礎建設。 （路透資料照片） 分享 facebook 近年美國原油產量大增，逐漸成為全球舉足輕重的原油出口國，朝向總統川普所稱的「美國能源黃金時代」邁進。這不僅翻轉全球石油市場，也正在重塑美國的基礎建設。

法新社報導，目前美國產油量已突破每日1000萬桶，為全球第2大產油國，僅次於俄羅斯並超越沙烏地阿拉伯。多虧新的鑽油和產油技術，頁岩油產量噴發，促使美國產油量豐沛。

眼見產油湧現，美國政府在2015年底廢除1970年代石油危機開始採取的石油出口禁令。美國能源企業也抓緊這個開放機會，在2017年對全球37國共出口每日110萬桶原油。

目前美國出口原油最多銷往加拿大，但美國持續增加對亞洲出口原油。亞洲長期以來是石油輸出國家組織（OPEC）和俄羅斯原油的重要市場。根據統計，中國現在是美國原油出口第二大市場。

然而，美國原油進口從10年前的每日1000萬桶降至每日800萬桶。美國仍是主要原油進口國，主因為當地煉油廠並非為了煉製頁岩油層產出的較輕質油而設計。

許多美國煉油廠蓋來煉製加拿大、墨西哥和委內瑞拉的較重質油，這類原油因價格較低，煉成汽油後的獲利較豐。

在2010年或2011年頁岩油產業開始蓬勃發展前，美國原本計畫擴大輸油管運量，為的是自加拿大進口更多石油。但美國原油生產的景象改變，也使得能源基礎建設的展望出現變化。

為了將美國石油銷往國外，如今美國油企將注意力轉向增加國內輸油管和波斯灣地區的接收站。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）全球市場部高級油市策略師齊林吉里恩（Harry Tchilinguirian）指出，在這樣的情況下，川普的「能源霸權」或「美國能源黃金時代」構想，不僅意味美國降低進口原油分量，「還能積極奪取國外市場」。

最具代表性的行動，或許是將美國唯一能容納超級油輪的路易斯安那州離岸油港（Louisiana Offshore Oil Port）這個輸油站改建。路易斯安那州離岸油港2月首度用來出口石油，而非進口。

再往西邊，德州聖體城（Corpus Christi）的港口預期將成為更大的原油出口地點。這個港口計畫投資3億2700萬美元（約新台幣95億元），將港口水道擴大和加深。

中期而言，專家預測美國出口原油將增至高達每日400萬至500萬桶，這也引發哪個市場會吸收美國新增出口油的疑問。

近期而言，顧問公司伍德瑪肯西（Wood Mackenzie）預期美國原油將銷往歐洲，因頁岩油適合當地煉油廠。