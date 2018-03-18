南韓考慮公布進入外匯市場紀錄

2018-03-18 21:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



南韓財政部和中央銀行18日表示，南韓考慮公布進入外匯市場的紀錄，此舉是為了提高透明度，並自清匯率操縱嫌疑。南韓宣稱，並未干預匯市，只有在匯率明顯偏向某一邊時才會進行「穩市操作」。

韓聯社報導，美國財政部即將在下月公布外匯政策報告，去年10月美國仍將南韓列入匯率操縱「觀察名單」，未將南韓列為匯率操縱國。