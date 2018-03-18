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WSJ：大陸新任央行行長將由副行長易綱升任

2018-03-18 20:32經濟日報 記者任中原╱即時報導

華爾街日報報導，中國大陸消息人士透露，大陸人民銀行（央行）下任行長將由現任副總裁、改革派留美經濟學者易綱出任。

消息人士表示，中國國家主席習近平已經選定易綱，接替即將退休的人行行長周小川；此人事案訂於19日由人大會議表決。

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