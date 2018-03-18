業者擷取用戶個資 美國會籲臉書監管

2018-03-18 15:29 中央社 舊金山17日綜合外電報導



媒體報導一家競選分析業者自2014年開始不當擷取5000萬臉書用戶的個資後，臉書今天再次面臨美國國會要求對這個平台進行監管的聲浪，臉書對保護用戶個資的方式也引人質疑。

路透社報導，臉書昨天在部落格貼文公布這項問題。媒體稍後報導，美國總統川普於2016年總統大選期間雇用立場偏向保守的資料分析業者「劍橋分析」（Cambridge Analytica），「劍橋分析」未獲許可就擷取用戶個資，且可能未將所有資料刪除。

臉書聲譽恐因此面臨新的打擊，俄羅斯被控使用臉書工具，在2016年美國大選前後左右選民，已使臉書飽受抨擊。

民主黨聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）推文說：「這些平台顯然無法監督自己。」

克羅布查還說：「他們說『相信我們』。（臉書執行長）祖克柏（Mark Zuckerberg）必須前往參議院司法委員會作證。」

臉書說，問題的根源在於研究人員和「劍橋分析」撒謊且濫用臉書政策，不過批評人士今天也將問題歸咎於臉書，代表用戶要求臉書提出解釋，並呼籲採取新的監管規範。

臉書堅稱這些資料是被誤用，而非遭人竊取，因為他們取得用戶許可，引發各界對於何種作法構成駭客行為展開辯論。

馬里蘭大學（University of Maryland）法律教授帕斯奎爾（Frank Pasquale）說，臉書回應說，技術上而言資訊並未遭竊，似乎混淆了問題的核心，也就是資料使用的方式，顯然與用戶預期不符。

民主黨參議員華納（Mark Warner）以「西大荒」形容這項產業，還說這起事件強化了針對網路廣告制訂新規的必要性。

他說：「無論是否允許俄羅斯購買政治廣告，或基於不當取得的用戶數據進行廣泛的微定位，顯而易見的是，若無法令管束，這個市場將持續充斥騙人的把戲和缺乏透明。」