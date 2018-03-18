疑安全氣囊故障 現代起亞被查

2018-03-18 15:40 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



美國全國高速公路交通安全管理署（NHTSA）17日表示，由於安全氣囊失靈，在六起嚴重車禍中導致四死六傷，因此正著手調查韓國現代-起亞(Hyundai-Kia)汽車製造商的安全氣囊問題，可能有42萬5000輛車受影響。

NHTSA表示，也將了解其他汽車公司安全氣囊是否也有類似問題。

NHTSA在網站公布訊息指出，該機構2012年至17年間接獲六起車禍報告，其中四起是現代Sonata轎車，兩起是起亞Forte型汽車；NHTSA正在調查2011年現代Sonata中型轎車以及2012、13年Kia Forte汽車。相關安全氣囊失效問題，源於控制氣囊電腦短路，該電腦由零件供應商ZF-TRW製造。

因安全氣囊故障，現代汽車已於2月27日召回近15.萬5000輛Sonata汽車，但該公司當時並未提及任何因故障導致死傷的數據。現代姊妹廠牌的起亞汽車則未宣布召回。起亞17日表示，該公司尚未確認其2002至2013年Forte車款，有任何因潛在晶片問題導致的安全氣囊失靈問題，但表示會與NHTSA合作。

現代汽車發言人崔諾（Jim Trainor）表示，相關問題發生在車頭高速對撞、以致車輛中心偏離，「這種碰撞非常罕見」。氣囊控制電路在三次車禍中受損，第四起車禍正在調查中。

NHTSA的文件還顯示，包括起亞Forte、2016年召回的逾140萬輛飛雅特-克萊斯勒汽車和SUV，都使用ZF-TRW製造的安全氣囊電腦。