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黃色大鴨出海不返 澳洲游泳俱樂部懸賞

2018-03-18 14:14中央社 澳洲伯斯18日綜合外電報導

澳洲一家游泳俱樂部的黃色充氣大鴨達芙妮（Daphne）下海後，被風吹向印度洋逃之夭夭，俱樂部因此在臉書發文懸賞找鴨。

法新社報導，這隻鴨的主人是科本大師游泳俱樂部（Cockburn Masters Swimming Club），鴨子11日上午在伯斯（Perth）的庫吉海灘（Coogee Beach）最後一次現身，當時俱樂部成員正在準備嘉年華會。

俱樂部負責人馬爾（Peter Marr）說，他試圖游在和露營車一樣大的達芙妮後面，但達芙妮移動得太快。他昨天告訴澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）：「我大概是高估自己，也低估達芙妮渴望自由的程度，她就這樣逃了。」

馬爾俏皮地說：「我們預料，可能會有人要我們繳贖金。」「我們會以德報德的。」他說達芙妮要價900澳幣（約新台幣2萬226元）。

俱樂部在臉書發布貼文懸賞，請網友「幫我們找心愛的達芙妮」，還說如果有人帶這隻逃跑的鴨子回家，明年便能免費參加所有活動，且能獲得游泳商品。

眾網友紛紛標記自己的朋友，問有沒有看到這隻鴨。有網友覺得誇張，推文說：「你怎能把這麼大的鴨子弄丟，又不是很難注意到。」

有網友玩起諧音梗：「我的天鴨！有人鴨著她逃了！」

有網友則擔心起環境問題：「噢不，海洋又要多出更多塑膠了…」

澳洲廣播公司說，有傳聞這隻鴨現身於西部濱海城市杰拉爾頓（Geraldton），約伯斯北邊440公里處。

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