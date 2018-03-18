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中德商定 在G20架構下因應美鋼鋁關稅

2018-03-18 01:32中央社 柏林17日綜合外電報導

德國總理梅克爾的發言人塞柏特表示，梅克爾今天與中國大陸國家主席習近平商討了國際鋼鐵市場產能過剩問題，並商定，在20國集團（G20）架構下構思解決方案。

塞柏特（Steffen Seibert）發表聲明說，梅克爾和習近平強調雙方的關係密切，並商定，加深彼此的戰略夥伴關係。中、德雙方目前都面臨了美國計畫中的高額鋼鋁關稅

塞柏特說，梅克爾邀請中國大陸官員訪問柏林以進行磋商，習近平則邀請梅克爾訪問中國。兩人並商討了北韓目前核武與飛彈研發的相關情勢。

梅克爾習近平鋼鐵關稅核武
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